Första matchen till Färjestad

Första åttondelsfinalen vann Färjestad hemma i Karlstad i vad som var en tight historia.

Det är en jämn inledning på matchen vi får se, båda lagen spelar med en tight defensiv så inget utav lagen lyckas få till några farligheter framåt. Djurgården fick till några längre anfall än Färjestad och var med tanke på det något bättre laget under inledningen.Det var som sagt en tight första period men det fysiska spelet som vi brukar få se i slutspelsmatcherna lös faktiskt med sin frånvaro, det hände inte speciellt mycket efter avblåsningarna heller.Några riktigt heta målchanser skapades det aldrig i första perioden, lagen kände mest på varandra och de första 20 minuterna blev mållösa.Färjestad började denna perioden på ett betydligt bättre sätt, de ägde det mesta av pucken och fick till långa anfall där de etablerade tryck. Detta gav också utdelning drygt 6 minuter in på perioden. Magnus Nygren stod på blålinjen och sköt ett slagskott som gick över Djurgårdsmålvakten Reideborns högra benskydd och in i mål. Ett välförtjänt lednings mål för hemmalaget.Färjestad fortsatte på den inslagne vägen även efter målet och pressade tillbaka djurgårdarna ordentligt långa stunder.Med drygt 6 minuter kvar av perioden fick Färjestad en fin chans till att utöka ledningen när de fick chansen i powerplay . Det blev dock inte långvarigt, Per Åslund drog nämligen på sig en utvisning på grund av en slashing endast några sekunder in på det numerära överläget. I samband med detta kom Djurgården mer in i matchen, de ägde mer puck och började spendera en del tid i anfallszonen. Det såg ut som att Färjestad skulle få gå på pausvila med en 1–0 ledning men med 1:50 kvar av perioden kvitterade Djurgården. Niclas Bergfors lade ner pucken mot mål där den sedan styrdes på Jonas Holös skridsko och in i målet bakom Stefan Stéen.1–1 efter två perioder och en spännande tredje period stod för dörren.Gästande Djurgården började tredje perioden klart bäst och hade flera långa anfall. Ett bortamål låg verkligen i luften men istället fick vi se Färjestad återta ledningen när klockan stod på 4:13. Ännu en gång var det en back som gjorde målet, Mikael Wikstrand fick pucken på blålinjen och satte pucken i högerkrysset bakom en skymd Reideborn.Färjestad kom in mer i denna perioden efter ledningsmålet och Djurgårdens press kom av sig något. Ju närmre slutet vi kom desto mer började Djurgården pressa igen, skotten haglade mot Stéen men han var stabil och släppte inga returer.Eftersom Djurgården satsade så gott som allt på offensiven i detta skede så öppnades deras försvar givetvis. Detta tog Färjestad tillvara på med drygt 5 minuter kvar av matchen. Jonas Holös drev upp pucken i en kontring och in mot målet, Nygård fick då tag i pucken och spelade fram den till en ensamstående Alexander Johansson. Alexander gjorde inga misstag utan direktsköt in pucken i en halvöppen målbur.Bortalaget tog timeout i slutet av matchen och plockade även ut målvakten men istället för en reducering så fick vi se Magnus Nygren sätta spiken i kistan med sitt 4–1 mål i öppen kasse. Under den avslutande minuten hettade till ordentligt när flera spelare i de båda lagen rök ihop med varandra, ett klassiskt slut på en slutspelsmatch.Färjestad vann den första ronden och kan nu avgöra på måndag när den andra åttondelsfinalen spelas uppe i Stockholm.Gör två mål och en riktigt fin insats överlag, viktigt att han fortsätter på denna nivån.Fortsätter att vara lika stabil som i avslutningen av serien, släppte endast en puck förbi sig.Kämpar och sliter, var riktigt grinig idag. Ingen vill ha och gör med Joel i ett slutspel, förhoppningsvis kommer poängen på måndag.(25:49) Magnus Nygren (A. Johansson, J. Ryno)(38:10) Niclas Bergfors (A. Urbom, M. Ljungh)(44:13) Mikael Wikstrand (J. Eriksson Ek)(55:17) Alexander Johansson (J. Nygård, J. Holös)(58:02) Magnus Nygren26–34FBK: 6x2 DIF: 9x25552