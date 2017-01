Frölunda HC - Färjestad BK

Det var ett skadedrabbat Färjestad som på tisdagkvällen äntrade ett kokande Scandinavium, ett Scandinavium med siktet inställt på ännu en hemmaseger.

Det var ett sargat Färjestad som besökte Frölundas Scandinavium på tisdagkvällen, ett Färjestad där flera tongivande spelare som lagkapten Nygren och poängkungen Ryno sakandes. De ställdes mot ett i stort sätt felfritt Frölunda som med nio poängs marginal ned till 2:a platsen var innehavare av 1.a platsen. Frölunda förlorade i och för sig senaste matchen borta mot Djurgården, men på hemmaplan är de svårslagna. 11 raka hemmasegrar står de noterade för, siffror som inte sett bättre ut sedan 2003 då man noterades för 13 raka.Inför matchen sade Leif Carlsson att i princip halva laget mådde halvbra även om de var där och att man skulle försöka göra det så bra som möjligt av de situation som uppstått när influensan härjat i laget. Nyckeln till poäng var att försöka få Frölunda frustrerat.Period 1.Och som man nästan kunde räkna ut på förhand, så var det Frölunda som direkt tog tag i taktpinnen och förde spelet från sekund 1. Initiativ till uppstick fanns hos Färjestad, men energin saknades. Men som sagt, det var Frölunda för hela slanten och efter tappad puck i mittzon från Färjestads sida, så kunde Robin Figren vända om och arbeta sig fast i offensiv zon. På egen hand lyckades han därefter vända bort sin markering och bryta in framför mål, var efter han kyligt kunde sätta första målet för aftonen efter dryga fyra och en halv minut spelad. Färjestad vill dock inte vika ner sig i första taget och minuten senare hade Milan Gulas ett stenhårt skott i stolpen, nära men inte tillräckligt. Det skulle dröja till den 8:e minuten innan matchens första utvisning kunde rubriceras och det var Färjestads Tomas Skogs som drog på sig den. Utvisningen skulle visa sig vara kostsam då Frölunda efter bara några sekunders spel kunde bjuda på klapp klapp hockey och Casey Wellman fick öppet mål. 2-0 till Frölunda som nu var rejält i förarsätet. Med fem minuter kvar att spela hamnade Frölundas Rosseli Olsen och Färjestads Jämtin i luven på varandra, vilket resulterade i en dubbelutvisning och spel fyra mot fyra. Perioden såg länge ut att sluta 2-0 men med 28 sekunder kvar visade Casey Wellman framfötterna när han efter en soloräd från egen zon sprätte upp pucken i Haugens Vänstra kryss. Perioden slutade 3-0Period 2.Färjestad inledde period 2 lika tafatt som första perioden medan Frölunda allt jämnt trummade på med samma intensitet som tidigare. Nej, Färjestad såg slutkörda ut. Gång efter gång slängde de bara iväg pucken vilket oftast resulterade i icing och spel på nytt i försvarszon. Sådant spel håller verkligen inte över 60 minuter, vilket de skulle också skulle få bekänna. Cirka åtta minuter senare drog Tollefsen på sig en utvisning, men innan den han fastställas, kunde Frölunda genom Niklas Lasu utöka ledningen till 4-0. Färjestad var nu rejält i brygga och behövde verkligen nästa mål för att över huvudtaget hänga med i matchen. 11.21 på matchklockan så drar Frölunda på sig en utvisning och Färjestad ges chansen i powerplay för första gången denna kväll. Spelet såg inte alls oävet ut från gästernas håll, men man brukar snacka om att sista tredjedelen saknas och så var det också här, avsluten satt inte. Frölunda hade ännu en puck inne vid 05:35, men Figren gick hårt mot Lars Haugen i Färjestadsmålet och domaren dömde bort målet. Perioden slutade 4-0 och det såg ut som att Färjestad redan här ville att det hela skulle vara överstökat, men ytterligare 20 min återstod.Period 3.Inledningsvis så hade inte Frölunda särskilt mycket framåt. Kanske var de nöjda med det resultat som de skaffats sig, eller så började även deras krafter tryta. Färjestad kom med lite ströchanser titt som tätt men några riktiga avslut kom de aldrig till. Självklart så strävade Färjestad att slipa till slutsiffrorna, men då gällde det samtidigt att hålla tätt bakåt och inte bjuda på för mycket. Frölunda bjöds på flera fina lägen och man skall inte sticka under stolen med att Haugen gjorde ett hästjobb med att försöka avvärja ytterligare baklängesmål. Men till slut vart trycket för stort. Återigen var det en avvaktande utvisning när Haugen för 5:e gång denna kväll fick se sig överlistad, denna gång av Simon Hjalmarsson. Allt eftersom Frölunda betryggade sin ledning, så bjöd man Färjestad på fler möjligheter, men bakom sig hade man en satbil keeper i form av Johan Gustavsson. 04.10 kvar av matchen drog Frölunda på sig en utvisning och chansen på en tröstmål för gästerna gjorde sig synbar. Och återigen så stod Färjestad för ett ganska fint spel i skilt manskap, men minimonstret Gustavsson stod i vägen. Matchen slutade 5-0 till hemmalaget som befäste sin ledning ännu mer.I detta kritiska läge som Färjestad hamnat i, så går det undvika tanken om att laget är för dåligt förberett. Visst kan man inte rå för att spelare blir sjuka, men man kan ta itu med det på betydligt lämpligare sätt för att förhindra spridning bland övriga lagkamrater. Man visste också att spelare skulle vara borta under JVM, så mer rutinerade spelare att tillgå hade inte varit fy skam för Färjestad just nu. Kanske borde Håkan Loob se sig om efter förstärkning snarast.Matchens tre stjärnorJoakim Nygård: Kämpar som vanligt in i det sista och är inblandat i det mesta framåt för Färjestad.Per Åslund: Kul att se att han har kommit i form igen, stundtals väldigt fint spel från hans sidaLars Haugen: Han skall inte lastas för denna förlust, hans hästjobb i målet förhindrade ett tvåsiffrigt resultat.MÅL/ASS: R.Figren ( P.Carlsson):C.Wellman ( V.Olofsson, H. Tömmernäs):C.Wellman ( H.Tömmernäs, F. Westerlund):N.Lasu ( S.Hjalmarsson, S. Stålberg)S.Hjalmarsson ( N.Lasu, J. Johannesen