Lindab Arena, 2017-02-18 18:30

Rögle - Färjestad

2-1



Lars Haugen fanns åter mellan stolparna under kvällens match, men kunder trots stort spel inte förhindra en förlust för sitt Färjestad.

Fyra i rad

Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.



Alldeles inför matchstart nåddes vi av beskedet att Färjestad återigen fick ännu ett tungt namn borta från spel. Lagkaptenen



Period 1.



Lagen startade jämbördigt och det uppstod lite ströchanser åt vardera håll. Vid ett tillfällen tappade Färjestadbacken Tomas Skogs klubben, vilket ledde till ett större presspel från Rögles sida. Ett felpass i egen zon från Eriksson Eks klubba friställde Edvin Hedberg, men Haugen lyckades avvärja gånger två.



10.47 på klockan och Ryan Lerg trampar igång,



Rögle Fortsatte att ösa puckar emot Haugen, men norrmannen stod emot. Chanser med spel i skilda manskap bjöds på från bägge lagen, men inga mer mål föll under matchens första period.



Period 2.



Det dröjde bara 20 sek innan första målchansen skapades, och det var återigen Rögle som stod för den. Bryan Lerg skrinnade sig fri och fälldes framför mål. Domaren dömde straff och Lerg tog plats. Haugen kunde dock rädda och ställningen förblev allt jämnt 1-0.



Kvitteringen kom 3 min in i perioden och det genom tidigare nämnde Hugo Enock, hans första SHL-mål.



Men bara 3 minuter därpå kunde Rögle återta ledningen efter ett fint skott av David Åslin. Skottet satt högt och 2-1 var ett faktum.



Efter målet inleddes ett smått komiskt skede där chanser byttes och utvisningar fördelades, men något tendens till rent spel syntes icke. Färjestad fick chansen i spel numerärt överläge, men saknaden efter en hårdskjutande Nygren tycktes stor, för spelet fungerade helt enkelt inte. Perioden slutade 2-1



Period 3.



Färjestad ville verkligen inte gå tomhänta ur detta möte också , och öste på i inledningen av tredje Andreas Lindbäck i röglekassen fick stå upp för sitt lag flertalet gånger om när Färjestad bombarderade honom med avslut. Tomas Skogs träffades av en puck i huvudet, men backen återhämtade sig snabbt och var strax efteråt tillbaka i spel. Ju närmare slutet perioden kröp sig , ju mer aggressioner väcktes hos lagen. Gruff skapades och ytterligare utvisningar fördelades mellan lagen. Med 1.06 kvar så chansade färjestad genom at rycka keepern, och man skapade faktiskt en riktigt farlig chansen, men Rynos skott räddades på mållinjen av Almen Bibic och matchen slutade 2-1.



Surt för Färjestad att tappa 6 av 6 poäng mot tabelljumbon, men otroligt skönt för Rögle. Man gick i och med kvällens poäng förbi



Matchens tre stjärnor



1.

2.Hugo Enock: Fick chansen när Nygren sakandes, och gissa om han tog den. Första SHL-målet, Grattis!

3.



MÅL/ASS



9.36 - 1-0 : Bryan Lerg ( J.Connolly)

22.57 - 1-1 : Hugo Enock ( P.Åslund, J.Eriksson Ek)

25.12 - 2-1 : David Åslin ( C.Liljewall, K.Marshall)



Skott: 25-32

Utv: 10-8 min



Inbördes möten blev poängfördelningen 11-1 till Rögle. Alldeles inför matchstart nåddes vi av beskedet att Färjestad återigen fick ännu ett tungt namn borta från spel. Lagkaptenen Magnus Nygren hade blivit sjuk och lämnats hemma, varav laget fick klara sig på tre backpar. Hugo Enock tog Nygrens plats vilket skulle komma att ge utdelning senare under kvällen.Lagen startade jämbördigt och det uppstod lite ströchanser åt vardera håll. Vid ett tillfällen tappade Färjestadbacken Tomas Skogs klubben, vilket ledde till ett större presspel från Rögles sida. Ett felpass i egen zon från Eriksson Eks klubba friställde Edvin Hedberg, men Haugen lyckades avvärja gånger två.10.47 på klockan och Ryan Lerg trampar igång, Johan Ryno river omkull denna vilket resulterar i två min på botbänken. Efter att utvisningstiden börjat ticka, dröjde det bara sekunder innan hemmalaget kunde ta ledningen, och den kom genom han som fixat utvisningen, Bryan Lerg.Rögle Fortsatte att ösa puckar emot Haugen, men norrmannen stod emot. Chanser med spel i skilda manskap bjöds på från bägge lagen, men inga mer mål föll under matchens första period.Det dröjde bara 20 sek innan första målchansen skapades, och det var återigen Rögle som stod för den. Bryan Lerg skrinnade sig fri och fälldes framför mål. Domaren dömde straff och Lerg tog plats. Haugen kunde dock rädda och ställningen förblev allt jämnt 1-0.Kvitteringen kom 3 min in i perioden och det genom tidigare nämnde Hugo Enock, hans första SHL-mål.Men bara 3 minuter därpå kunde Rögle återta ledningen efter ett fint skott av David Åslin. Skottet satt högt och 2-1 var ett faktum.Efter målet inleddes ett smått komiskt skede där chanser byttes och utvisningar fördelades, men något tendens till rent spel syntes icke. Färjestad fick chansen i spel numerärt överläge, men saknaden efter en hårdskjutande Nygren tycktes stor, för spelet fungerade helt enkelt inte. Perioden slutade 2-1Färjestad ville verkligen inte gå tomhänta ur detta möte också , och öste på i inledningen av tredje Andreas Lindbäck i röglekassen fick stå upp för sitt lag flertalet gånger om när Färjestad bombarderade honom med avslut. Tomas Skogs träffades av en puck i huvudet, men backen återhämtade sig snabbt och var strax efteråt tillbaka i spel. Ju närmare slutet perioden kröp sig , ju mer aggressioner väcktes hos lagen. Gruff skapades och ytterligare utvisningar fördelades mellan lagen. Med 1.06 kvar så chansade färjestad genom at rycka keepern, och man skapade faktiskt en riktigt farlig chansen, men Rynos skott räddades på mållinjen av Almen Bibic och matchen slutade 2-1.Surt för Färjestad att tappa 6 av 6 poäng mot tabelljumbon, men otroligt skönt för Rögle. Man gick i och med kvällens poäng förbi Leksand tack vare bättre målskillnad och kan nu börja se sig uppåt i tabellen.1. Anton Grundel : Stod upp för sitt lag och kämpade på såväl offensivt som defensivt.2.Hugo Enock: Fick chansen när Nygren sakandes, och gissa om han tog den. Första SHL-målet, Grattis!3. Lars Haugen : Såg till att siffrorna stannade vid 2-1, men Rögle hade verkligen bud på merMÅL/ASS9.36 - 1-0 : Bryan Lerg ( J.Connolly)22.57 - 1-1 : Hugo Enock ( P.Åslund, J.Eriksson Ek)25.12 - 2-1 : David Åslin ( C.Liljewall, K.Marshall)Skott: 25-32Utv: 10-8 minInbördes möten blev poängfördelningen 11-1 till Rögle.

0 KOMMENTARER 50 VISNINGAR 0 KOMMENTARER50 VISNINGAR VICTOR SUNDEBORN

2017-02-18 22:17:01

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-02-18 22:17:01

Färjestad

2017-02-18 16:57:00

Färjestad

2017-02-17 21:49:55

Färjestad

2017-02-16 21:27:00

Färjestad

2017-02-06 16:56:13

Färjestad

2017-02-05 14:38:00

Färjestad

2017-02-02 21:38:32

Färjestad

2017-02-01 18:28:36

Färjestad

2017-01-31 21:22:58

Färjestad

2017-01-30 20:17:59

ANNONS:

Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.Efter nästan två veckors uppehåll för Färjestads del så är det äntligen dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.Färjestad tog en riktigt stark trepoängare under söndagen när man lät Frölunda sätta sina omtalade flingor i halsen efter vinst med 3-2.För tredje gången denna säsong vankas det västderby när Frölunda tar emot gästande Färjestad. Senast lagen möttes var Färjestad hårt sjukdoms drabbade medan Frölunda var i sitt livs form. Matchen sluade 5-0 till Göteborgarna, men låt oss se hur dom axlar ett friskt Färjestad med revansch i blick.Det blev en stabil seger mot masarna efter att man hyllat Jonas Frögren inför matchen. Stefan Stéen var stabil i kassen och John Persson var framträdande i segern.Torsdag 19:00 släpps pucken i Löfbergs Arena i vad som är det sista mötet med Leksand för säsongen.Efter en ganska trög match så lyckades Färjestad ta ännu en viktig trepoängare i kampen om sjätteplatsen. "Lilliz" mål i powerplay visade sig bli avgörande.Färjestad beger sig de dryga 11 milen till Örebro under tisdagen för att försöka ta ytterligare poäng i jakten på topp 6.