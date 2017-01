Gustaf Thorell är klar för Färjestad

Gustaf Thorell klar för Färjestad

Som det spekulerades via Expressen idag på morgonen så är det klart att värmlänningen Gustaf Thorell är klar för Färjestad.



Senast han spelade i Färjestad var säsongen 09/10 och nu är han alltså tillbaka efter att bara ha stått för ett mål på 28 matcher för Brynäs efter ett framgångsrikt år förra säsongen med 37 poäng på 50 matcher för Karlskorga i allsvenskan.

181 cm lång och 87 kg tung är 27-åringen som känner till omgivningen och förra säsongen spelade han med sin bror och Marcus "Lilliz" Nilsson tex. Det är ytterligare en breddvärvning från Färjestads sida som sedan tidigare tagit in

Vi önskar Gustaf välkommen tillbaka till Karlstad och på lördag får vi se honom göra debut hemma mot Skellefteå. Leif Carlsson kommenterar värvningen till hemsidan: "Han är en tvåvägsspelare som gör ett hårt jobb på isen. Han är stark i närkampsspelet och är en energispelare. Det är också en kille som fungerar bra i grupp."Senast han spelade i Färjestad var säsongen 09/10 och nu är han alltså tillbaka efter att bara ha stått för ett mål på 28 matcher för Brynäs efter ett framgångsrikt år förra säsongen med 37 poäng på 50 matcher för Karlskorga i allsvenskan.181 cm lång och 87 kg tung är 27-åringen som känner till omgivningen och förra säsongen spelade han med sin bror och Marcus "Lilliz" Nilsson tex. Det är ytterligare en breddvärvning från Färjestads sida som sedan tidigare tagit in Anton Gustafsson som hittills varit poänglös under sina matcher i klubben. Återstår att se hur ena brodern Thorell presterar under denna sejouren i Färjestad.Vi önskar Gustaf välkommen tillbaka till Karlstad och på lördag får vi se honom göra debut hemma mot Skellefteå.

0 KOMMENTARER 83 VISNINGAR 0 KOMMENTARER83 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-01-05 18:09:46 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-01-05 18:09:46

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-01-05 18:09:46

Färjestad

2017-01-04 17:14:26

Färjestad

2017-01-03 23:02:00

Färjestad

2017-01-02 18:34:28

Färjestad

2017-01-02 12:44:18

Färjestad

2016-12-30 21:44:27

Färjestad

2016-12-29 18:48:00

Färjestad

2016-12-28 22:08:00

Färjestad

2016-12-27 16:16:00

Färjestad

2016-12-26 20:37:27

ANNONS:

Som det spekulerades via Expressen idag på morgonen så är det klart att värmlänningen Gustaf Thorell är klar för Färjestad.Det är ett tungt sjukdomsdrabbat Färjestad som under kvällen beger sig till Gävle för att ta sig an ligatvåan Brynäs.Det var ett skadedrabbat Färjestad som på tisdagkvällen äntrade ett kokande Scandinavium, ett Scandinavium med siktet inställt på ännu en hemmaseger.Ett riktigt rival möte väntar i Scandinavium på tisdagskvällen när Frölunda och Färjestad ska göra upp för tredje gången denna säsong.Färjestad meddelade vid lunch tid på måndagen att de har förlängt kontraktet med Johan Ryno.Det var laddat för publikfest när Leksand tog emot gästande Färejstad för andra gången denna säsong. Inget av lagen vill avsluta året med en förlust, men bara ett lag kan vinna.Ett nytt år står på glänt, men innan vi ringer in det nya året så ska vi spela 2016 års sista SHL match, Färjestad beger sig upp till Dalarna för att möta Leksand.LHC kom till Karlstad i tankar om en revansch och Färjestad kom till match med tankar om att förlänga segersviten lagen emellan. Dagdrömma kan alla göra, men att ta drömmar till verklighet, det kan bara riktiga vinnare göra.Efter Färjestads förlust hemma mot Rögle på annandagen så är det chans till revansch på onsdagen när Linköping kommer på besök.Färjestad gjorde ingen vidare insats och förlorade tillslut efter straffar mot Rögle hemma i Karlstad.