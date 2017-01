Haugen stannar en säsong till

Färjestad presenterade ytterligare en nyhet under onsdagsmiddagen, denna gång handlade det om Lars Haugen.





Medtanke på att formkurvan pekar uppåt för Haugens del så är det en väldigt glad nyhet att han blir kvar i minst en säsong till. Färjestad gick ut på sin hemsida under onsdagseftermiddagen att Lars Haugen s optionsår inför nästa säsong nu har aktiverats, det innebär att Haugen kommer att representera Färjestad även säsongen 17/18.Haugen kom till Färjestad inför säsongen 15/16 och är nu inne på sin andra säsong i klubben. Hans första säsong blev inte riktigt som de flesta hade trott. Han kom efter några fina säsonger i KHL och hade rätt höra förväntningar på sig, många trodde nog att han skulle bli förstemålvakt direkt. Riktigt så blev det inte, efter att ha stått om varandra ihop med Justin Pogge under hela säsongen så fick han sedan vakta båsdörren när slutspelet drog igång.Den nuvarande säsongen har det dock gått betydligt bättre för Haugen, han har vaktat målet i 26 av 35 matcher och är Färjestads förstemålvakt. Norrmannen har gjort många fina insatser under säsongen och har vunnit många poäng åt laget.Medtanke på att formkurvan pekar uppåt för Haugens del så är det en väldigt glad nyhet att han blir kvar i minst en säsong till.

