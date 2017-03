Kinnarps Arena, 2017-03-18 15:15

HV71 - Färjestad

3-1



Denna gosse har verkligen växlat upp ett snäpp under slutspelet. Idag visade han prov på sin fina puckhantering, låt oss hoppas att det fortskrider

Hv71 - Färjestad BK SLUTSPEL 1:7

Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.

0 KOMMENTARER 278 VISNINGAR

2017-03-18 18:28:19

Senast Lagen möttes i slutspel var året 2012. Det man kanske särskilt minns var Jesse Juensus Crosschecking i Facet på Sanny Lindström i ena sarghörnet. Det hela resulterade i en saknad tandrad på Lindström. Men Nu var Jesse sedan länge borta medan Sanny tagit plats i Cmores studio. Men en sak kvarstod, hettan.Precis som sist lagen drabbade samman i Kinnarps arena, så öppnade Färjestad matchen på bästa tänkbara sätt. En rejäl blunder ifrån Hv71 :s målvakt Linus Söderström, ledde till att Marcus Nilsson påpassligt snappade upp pucken och satte den i en i stort sätt öppen bur. 1-0, men 1.30 spelat. Allt eftersom att matchen flöt på, så åt sig Hv71 allt mer in i spelet och skapade flera fina chanser, men Färjestad låg rätt i positionsspelet och låg på för ett 2-0 mål. En utvisning i protokollet noterades under första perioden, och det var Hv71 som stod för den. Färjestad hade förutom ett skott från Wikstrand inte alls så många farligheter och Hv kunde återgå till 5 mot 5 spel utan vidare mål i baken. Istället kunde Hv71 kvittera i periodens slutskede efter att pucken studsat över Anton Grundel s klubba vid blålinjen. Mattias Tedenby snappade upp möjligheten och kunde i ett 2 mot 1 läge hitta fram med en fin passning till Filip Sandberg HV inledde något bättre i andra perioden, men båda lagen radade upp fin fina chanser. Den mest minnesvärda från de inledande minuterna var när Oskar Sundh skrinnade sig loss från sin markeringen och bröt in den hårda vägen framför mål. Där togs hand dock hand av Färjestads backar och Haugen kunde göra en hyfsat enkel räddning. Första ramträffen i matchen kom drygt 8 minuter in i andra. Eriksson ek fick efter ett fint förarbete fram pucken till den pånyttfödda Milan Gulas , som efter ett par läckra dragningar kunde sätta pucken i kryssribban. Anton Gustafsson hade inte många byten under denna match, men när han väl kom in så blev det farligt. Han fick ett fint pass när han lämnats fri framför hv-buren, men han missade mål helt och hållet. Första utvisningen på Färjestad kom med 8 minuter kvar av perioden. Jonas Holös rev ner en framstormande Martin Thörnberg och fick sätta sig två minuter på botbänken. Innan utvisningen avklarades drog Hv71 på sig en utvisning för fasthållning och Färjestad fick återigen chansen i Powerplay efter några sekunders spel i fyra mot fyra. Men precis som för Hv minuterna innan, saknades skärpan och spelet kunde återgå till 5 mot 5 utan några som helst förändringar målmässigt. Miss i kommunikationen när Hv skulle starta ett uppspel från egen zon. Istället för att Stenlund droppade pucken till en bakomvarande medspelare, lade han istället pucken i gapet på en "hungrig" John Persson . Perssons avslut smet strax utanför Sandströms vänstra stolpe. Hv71 kvitterade till 1-1 i kategorin stolpskott innan perioden var avklarad. Ted Brithen knäppte iväg ett maskerat handledsskott som träffade Lars Haugen s vänstra stolpe. Men resultatet från första perioden höll i sig och vi gick till pausvila med 1-1 på tavlan.3.30 in så drar Jonas Holös återigen på sig en tvåa, denna gång för slashing. Men HV:s siffror i Powerplay har varit lång ifrån bländande på senare tid och kunde inte heller här skapa några farligheter. Passningarna satt inte på bladet och chanspassningar ledde till att FBK kunde rensa undan från egen zon. Nej, det var i fem mot fem som Hv71 spelade bra, och man hade flera långa perioder med hög press i offensiv zon. Färjestad hade dock sina chanser de också och hade flera farliga lägen i periodens sista tredjedel. Men så kom avgörandet. Efter en konstiga situation dömer domarna tekning i Färjestads försvarszon och sekunderna efteråt gör Hv mål. Det är David Ullström som lyckas tråckla in pucken bakom Lars Haugen med 3.30 kvar av matchen. Färjestad satsade allt på ett kort genom att ta ut målvakten, med det ända som hände var att Hv kunde fastställa resultatet till 3-1 genom Simon Örnerud.Första matchen tillskrevs Hv71, men Färjestad var verkligen inte uträknade under matchen och Hv kommer verkligen behöva kämpa för att kriga åt sig ytterligare 3 matcher om man skall vinna. Nästa match spelas på måndag, då i Karlstad, där ett gäng hungriga vargar väntar.1. Joakim Nygård: med sin skicklighet är det han som ställer stora frågetecken på Hv:s backar.2. Magnus Nygren : har under inledningen av slutspelet verkligen levt upp till sin roll som Kapten.3. Lars Haugen: har inte haft en match i benen på tre veckor. Ändå kommer han i och storspelar direkt. Bra där!1.29 0-1 M.Nilsson ( R.Asplund)18:27 1-1 F. Sandberg ( M.Tedenby, A. Borgman)56:48 2-1 D.Ullström ( L.Pilut)59:06 3-1 S.Örnerud ( D.Ullström, M.Thörnberg)SKOTT: 31-27UTV: 4-4Räddningsprocent : 96,3 % - 90,3 %Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.Man låg under med 1-2 inför sista perioden. Då reparerade Wikstrand sitt misstag och vändningen satte igång. Joel Eriksson-Ek var en gigant och FBK tar sig vidare till kvartsfinal mot HV71.Efter att vardera lagen vunnit varsin match är det nu dags för ett avgörande när Färjestad - Djurgården stöter samman i Karlstad igen.Det blir en tredje avgörande match efter att Djurgården avgjort i förlängningen via en omdiskuterad situation där Stéen inte fick friheten att rädda. SHL i ett nötskal den här säsongen, rekommenderar er att titta på Petter Lasu-Nilssons intervju efter Luleås match.Efter att Färjestad vann den första åttondelsfinalen hemma i Karlstad så vänder nu serien till Stockholm, där väntar ett slutsålt Hovet.Första åttondelsfinalen vann Färjestad hemma i Karlstad i vad som var en tight historia.Det blev ingen kvartsfinal direkt för Färjestad när man förlorade mot HV71 på torsdagskvällen. Hade man vunnit matchen hade man tagit sig över strecket för motståndaren i åttondelen Djurgården tog sin sjunde raka seger borta mot Skellefteå och hade på så vis hjälpt FBK till kvarten. Nu blir det alltså ett klassikermöte i bäst av tre!Färjestad förlorade borta mot Hv71 under torsdagskvällen vilket innebär att det blir åttondelsfinal spel i Karlstad på lördag.Förutsättningarna vet vi, en match kvar och en kvartsfinalplats i siktet. Kan FBK lyckas med sitt mål eller blir det en åttondelsfinal på lördag?