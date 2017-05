Melart i sitt esse mot Frölundas Ryan Lasch

Ilari Melart klar för FBK

Det kom ut via mrmadhawk bara för några timmar sedan. Nu är det officiellt att Luleåfansens publikfavorit byter Norrland mot Värmland och kommer spela för Färjestad nästa säsong!

Melart kommenterar till hemsidan: "Fantastiskt kul. Har alltid gillat att spela i Karlstad. Vi har mött Färjestad många gånger och jag har alltid gillat att spela i Löfbergs Arena. Det är oftast mycket folk och en bra publik. Jag har också promenerat runt i staden och jag gillar det jag sett. När jag satt med min agent efter säsongen och pratade om alternativ så sade jag till honom att Karlstad och Färjestad är mitt förstaval. Så det känns såklart extra kul att det blev så. När jag spelade i Ryssland, Yugra i Sibirien, så var det nästan alltid mörkt och kallt, likadant i Luleå." Med ett skratt lägger han till: "Nu får jag se ljuset lite mer."



Kontraktet med den framförallt defensivt skicklige backen är skrivet på två raka år.



Peter Jakobsson om varför man värvar den finske backen: "Vi behöver lite tyngd på backsidan. Tolles medverkan är i dagsläget osäker och han får ta den tid han behöver för att ta hand om sig. I Melart får vi en rejäl back som vet vad det handlar om. Med sitt spel kommer han troligen bli en publikfavorit."



Ilari Melart är född 1989-02-11, är 193 cm lång och väger 104 kg. Under som två senaste säsongerna med Luleå har han blivit en favorit med sitt hårda och tuffa spel, men han har också visat prov på att han inte är helt oäven offensivt heller med 11 poäng för två säsonger sedan och 16 poäng under den nyss avslutade säsongen.

