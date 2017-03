Inför åttondelsfinal 1:3 - Färjestad BK-Djurgårdens IF

Det blev ingen kvartsfinal direkt för Färjestad när man förlorade mot HV71 på torsdagskvällen. Hade man vunnit matchen hade man tagit sig över strecket för motståndaren i åttondelen Djurgården tog sin sjunde raka seger borta mot Skellefteå och hade på så vis hjälpt FBK till kvarten. Nu blir det alltså ett klassikermöte i bäst av tre!

Alexander Johansson 32 poäng

Patrik Lundh 22 poäng

Joakim Nygård 29 poäng

Linus Hultström 20 poäng

FBK: 19,87%

DIF: 13,89%

FBK: 79,50%

DIF: 81,51%

FBK: 133

DIF: 110

FBK: 121

DIF: 128

Det är två lag som kommer med riktigt bra form till den här åttondelsfinalen. Djurgården avslutade en i mångt och mycket miserabel grundserie på ett imponerande sätt när man tog sju raka segrar. Tidigare under säsongen har man slagit sitt bottenrekord två gånger om med åtta respektive nio raka förluster. I den senaste av dom två var det en förlust som Färjestad som började sviten och det var också Färjestad som "hjälpte" dom att slå rekordet med nionde raka förlusten innan man lyckades vinna och nu alltså har en grymt bra svit istället.Målvakterna som har vaktat målburarna i slutet av grundserien är något överraskande andrafiolerna i båda lagen om man ser till helheten av säsongen. Stefan Stéen har spelat inspirerat på slutet av säsongen precis som Adam Reideborn i Djurgården. Båda målvakterna har tre nollor, Stéen på sina fem senaste och Reideborn på sina sex senaste. Vi kan alltså anta att målvaktsmatchen kommer starta med dom här båda burväktarna, vilket gör att Haugen och Tellqvist kommer vakta båsdörrarna i respektive bås.Skadeläget i Färjestad ser helt okej ut. John Persson åkte på en tuff tackling mot HV71 men det var som tur var ingen hjärnskakning och han är fit for fight till lördagen. Grundel kommer att spela igen efter sin skadefrånvaro. Däremot kommer man sakna Tollefsen och Enock. I Djurgården ser det bra ut, där saknar man bara Alexander Fällström och David Bernhardt Manegen är krattad för en riktigt häftig serie, som tyvärr kommer ta slut för snabbt med tanke på att det bara är bäst av tre matcher. Kan Färjestad koppla greppet direkt med hjälp av hemmaplan? Ser vi till säsongens resultat så har FBK fyra raka segrar mot stockholmarna med i tur och ordning 3-2 efter straffar, 2-1 efter förlängning, 3-1 och 2-0. Ser vi till vilka som spelat bäst i matcherna mot Djurgården så är det förstakedjan som levererat hela tiden. Firma Ryno-Johansson-Nygård har gjort 5+4+4 poäng och varit tungan på vågen i alla matcherna, det måste man fortsätta att vara om man ska ta sig till en kvartsfinal och möta HV71. Noterbart i målvaktsfrågan är att Lars Haugen har stått samtliga fyra matcher mot DIF och har släppt in i snitt 0,97 mål per match med en räddningsprocent på 96,64%. Så att Stéen ska stå från start kanske inte är helt solklart ändå?Ser vi till tabellen så slutade Färjestad hela 17 poäng före Djurgården och med tanke på fyra raka segrar i serien så borde det bara kunna sluta på ett sätt inför. Men det är så mycket mer som kommer till i ett sånt här möte, historien, kulturen, formen, målvakterna och framförallt inramningen. Färjestad får ses som favoriter utan tvekan, men kan man palla trycket och slå ut Djurgården?Avslutar med lite statistik kring dom båda lagen:1.2.3.4.5.Johansson - Ryno - NygårdGulas - Eriksson Ek - ÅslundNilsson - Asplund - J.PerssonThorell - L.Persson - SteenJämtinSkogs - NygrenHolös - ErixonWikstrand - GrundelLeanderssonLars Haugen