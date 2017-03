Inför åttondelsfinal 2:3: Djurgårdens IF - Färjestad BK

Efter att Färjestad vann den första åttondelsfinalen hemma i Karlstad så vänder nu serien till Stockholm, där väntar ett slutsålt Hovet.

Det första mötet i denna åttondelsfinal vann som sagt Färjestad i vad som var en tight och rätt så tillknäppt historia. Slutresultatet skrev tillslut till hela 4–1 men det var inte riktigt siffror som speglade matchen, en uddamålsvinst till Färjestads favör hade speglat det hela bättre.Nu är det Djurgårdens tur att spela på hemmaplan, kollar vi på hur det har gått resultatmässigt på Hovets is under säsongen för stockholmarna så ser det inte jättebra ut. De var det 11:e bästa laget på hemmaplan, totalt blev det 12 vinster och 14 förluster. När Färjestad har varit på besök så har de vunnit båda mötena under ordinarie matchtid. Kollar vi ännu längre tillbaka så har Färjestad faktiskt vunnit 5 av de 6 senaste borta mot Djurgården. Trots denna statistiska fördel till Färjestads favör så blir detta en oerhört tuff uppgift. Hovet är slutsålt och Djurgården måste vinna för att förlänga säsongen, de kommer vara heltaggade och ha så gott som hela publiken i ryggen.De starka slutspelskänslorna som alla har räknat med i denna matchserien lös faktiskt med sin frånvaro i den första matchen. Det var först när matchen var avgjord, under den sista minuten som det blev rejält grinigt i lördags. Räkna med att denna match kommer innehålla betydligt mer känslor och mer fysiskt spel, framförallt från hemmaspelarna.Oroväckande för Färjestads del är att både Tomas Skogs och Rasmus Asplund klev av under matchens gång i lördag och är därför frågetecken inför detta möte. Det sades att Asplund klev av på grund av skridsko problem men han tränade inte med laget under söndagen så kanske var det något som spökade där ändå? Det ska dock sägas att det ändå ser ut som att både Asplund och Skogs kommer till spel på måndag. Ole-Kristian Tollefsen och Hugo Enock saknas sedan tidigare. Djurgården ser inte ut att ha åkt på några nya skador utan där är det fortfarande Alexander Fällström och David Bernhardt som saknas.I lördagens match fick vi också bekräftat vilka målvakter som det kommer att satsat på i inledningen av slutspelet, som väntat var det Stefan Stéen och Adam Reideborn som vaktade varsin kasse. Ingen utav dem gjorde bort sig så räkna med att de båda får fortsatt förtroende.Nygård-Ryno-JohanssonÅslund-Eriksson Ek-GulasNilsson-Asplund-J. PerssonSteen-L.Persson-Thorell(Jämtin)Nygren-SkogsWikstrand-HolösErixon-GrundelLeanderssonStefan StéenLara Haugen