Gavlerinken Arena, 2017-01-05 19:00

Brynäs - Färjestad



Blir det mer deppande för Färjestad eller kan man skrälla rejält?

Inför: Brynäs IF - Färjestad BK

Det är ett tungt sjukdomsdrabbat Färjestad som under kvällen beger sig till Gävle för att ta sig an ligatvåan Brynäs.



Färjestad kom till Göteborg under tisdagen med Asplund och Eriksson-Ek borta på JVM, samtidigt som man har åkt på en rejäl influensa i laget som drabbat mer än halva laget enligt tränaren



I hemmalaget ser skadeläget bättre ut såklart. man saknar också två spelare som är på JVM i form av Felix Sandström och



Med tanke på att tränarna själva inte vet hur laget formeras förrens några minuter innan nedsläpp imorgon så går jag inte ens in på hur man kan tänkas formera styrkorna och vilken målvakt som står. Otroligt mörkt och tungt på förhand alltså, kan man skrälla till sig en bragdpoäng eller inte är den stora frågan inför matchen?



Brynäs IF - Färjestad BK

Kl 19:00, C More Live

Gavlerinken Arena, Gävle



Källor:

www.farjestadbk.se

www.brynas.se Var ska man börja?Färjestad kom till Göteborg under tisdagen med Asplund och Eriksson-Ek borta på JVM, samtidigt som man har åkt på en rejäl influensa i laget som drabbat mer än halva laget enligt tränaren Leif Carlsson . Resultat till Frölunda skrevs till 5-0 och vi får tillskriva Lars Haugen som Färjestads bästa spelare för kvällen. Det säger en hel del om förutsättningarna inför torsdagens svåra bortamatch mot Brynäs. Dom som saknades senast saknas fortfarande och dessutom har man fått nya bortfall och det kommer vara osäkert fram till matchen startar vilka som faktiskt kommer att kunna spela. Dom som vi vet inte kommer till spel är: Eriksson-Ek, Asplund, Nygren, Ryno, Grundel, Wikstrand, Holös, Gustafsson och Svensson. Med detta sagt så kommer man plocka med sig några juniorer där Oscar Skärberg kommer att få göra A-lagsdebut, om han spelar några minuter eller inte återstår dock att se då man har Brandhammar, Leandersson och Enock med sig. Forwardssidan är "intakt" förutom Gustafssons bortfall så där tar man inte med sig någon extra spelare vad det verkar enligt en intervju med tränare Carlsson på Färjestads hemsida. Med tanke på detta ska det mycket till om man ska lyckas ta poäng mot Brynäs som gått riktigt bra hela säsongen.I hemmalaget ser skadeläget bättre ut såklart. man saknar också två spelare som är på JVM i form av Felix Sandström och Lucas Carlsson , dessutom saknas sedan tidigare Enterfeldt, Zaborsky och Sundqvist som man klarat sig utan i mer än halva säsongen. Man har tre raka vinster där man senast slog Luleå på bortaplan med klara 4-0 och dom tidigare mötena mot Färjestad har man vunnit två väldigt klart där den första var kollapsen i tredje perioden i Karlstad när det blev 1-5 och den andra var ett riktigt bottennapp för grönvitt när Brynäs var överlägsna i hela matchen och vann med 6-2 i Gävle, mellan dom två vann Färjestad på förängning i Karlstad med 3-2.Med tanke på att tränarna själva inte vet hur laget formeras förrens några minuter innan nedsläpp imorgon så går jag inte ens in på hur man kan tänkas formera styrkorna och vilken målvakt som står. Otroligt mörkt och tungt på förhand alltså, kan man skrälla till sig en bragdpoäng eller inte är den stora frågan inför matchen?www.farjestadbk.sewww.brynas.se

0 KOMMENTARER 184 VISNINGAR 0 KOMMENTARER184 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-01-04 17:14:26 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-01-04 17:14:26

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-01-04 17:14:26

Färjestad

2017-01-03 23:02:00

Färjestad

2017-01-02 18:34:28

Färjestad

2017-01-02 12:44:18

Färjestad

2016-12-30 21:44:27

Färjestad

2016-12-29 18:48:00

Färjestad

2016-12-28 22:08:00

Färjestad

2016-12-27 16:16:00

Färjestad

2016-12-26 20:37:27

Färjestad

2016-12-25 18:11:59

ANNONS:

Det är ett tungt sjukdomsdrabbat Färjestad som under kvällen beger sig till Gävle för att ta sig an ligatvåan Brynäs.Det var ett skadedrabbat Färjestad som på tisdagkvällen äntrade ett kokande Scandinavium, ett Scandinavium med siktet inställt på ännu en hemmaseger.Ett riktigt rival möte väntar i Scandinavium på tisdagskvällen när Frölunda och Färjestad ska göra upp för tredje gången denna säsong.Färjestad meddelade vid lunch tid på måndagen att de har förlängt kontraktet med Johan Ryno.Det var laddat för publikfest när Leksand tog emot gästande Färejstad för andra gången denna säsong. Inget av lagen vill avsluta året med en förlust, men bara ett lag kan vinna.Ett nytt år står på glänt, men innan vi ringer in det nya året så ska vi spela 2016 års sista SHL match, Färjestad beger sig upp till Dalarna för att möta Leksand.LHC kom till Karlstad i tankar om en revansch och Färjestad kom till match med tankar om att förlänga segersviten lagen emellan. Dagdrömma kan alla göra, men att ta drömmar till verklighet, det kan bara riktiga vinnare göra.Efter Färjestads förlust hemma mot Rögle på annandagen så är det chans till revansch på onsdagen när Linköping kommer på besök.Färjestad gjorde ingen vidare insats och förlorade tillslut efter straffar mot Rögle hemma i Karlstad.Tomten har åkt hem och julskinkan är slut, nu är det dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.