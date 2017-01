Hovet, Johanneshov, 2017-01-26 19:00

Djurgården - Färjestad



FBK är i behov av trepoängare

Inför: Djurgårdens IF - Färjestad BK

På torsdagskvällen beger sig Färjestad till Stockholm för att ta sig an Djurgården i en oerhört viktig match för båda lagen.





Djurgårdens IF - Färjestad BK

Kl 19:00, C More Hockey

Johanneshovs Isstadion, Stockholm Färjestad kommer från ett dubbelmöte med Luleå där man delade på poängen efter varsin övertidsvinst. Djurgården har två raka vinster mot bottenkonkurrernterna Rögle och Leksand och har i och med det skaffat sig utrymme neråt och kan numera kolla uppåt i tabellen för att röra sig mot play-in-platserna. I skrivande stund är man på en elfte plats med 49 poäng, endast en poäng efter Luleå på play-in och dessutom har man bara fem poäng upp till Färjestad med en match mindre spelad än värmlänningarna. Färjestads mål iår har varit att komma topp sex i serien. Det målet är man ganska långt ifrån att fixa just nu då man är sju poäng bakom Brynäs på sjätteplatsen med en match mer spelad dessutom. Ska man ha minsta möjliga chans gäller det att starta nu genom att ta trepoängare på rad, och varför inte börja mot rivalerna från huvudstaden?Vi har spelare att kika lite extra på i båda lagen. I Djurgården har Patrik Lundh kommit igång rejält den senaste tiden efter en ruskigt knackig början på säsongen, åtminstone poängmässigt. Med nio poäng dom senaste fem matcherna har han fördubblat sin poängskörd sen tidigare och det gäller för Färjestad att få stopp på sin gamle lagkamrat. I FBK är det Rasmus Asplund som varit fantastiskt bra sen han kom hem från JVM med fyra assist på tre matcher och bländande spel både offensivt och defensivt. Hela hans kedja med nyförvärvet Thorell och "Lilliz" har fått ett rejält uppsving och har varit ett hit framåt i varje match. Kanske kommer Thorells första poäng under torsdagen?Skadeläget i Djurgården är bra, man saknar enbart Alexander Fällström och Alexander Falk . I Färjestad saknas förmodligen Anton Gustafsson och möjligtvis Anton Gundel, men det är game time decision på båda.Nygård-Ryno-JohanssonÅslund-Eriksson Ek-GulasNilsson-Asplund-ThorellJämtin-L.Persson-J.Persson(Steen)Nygren-TollefsenErixon-HolösWikstrand-GrundelSkogsStefan Steén

På torsdagskvällen beger sig Färjestad till Stockholm för att ta sig an Djurgården i en oerhört viktig match för båda lagen.Det såg länge ut som att Färjestad skulle få lämna Luleå utan några poäng, efter två under matchens 9 sista minuter så blev det tillslut 1 poäng för värmlänningarna.Färjestad vann mötet mellan dessa båda lagen i torsdags hemma i Karlstad, nu är det dags för match två uppe i Luleå.Jämn första, spelmässig dominans i andra och tredje. En hel drös med uppoffrande Luleåspelare gjorde att FBK aldrig lyckades få med sig tre poäng. Man fick nöja sig med två efter två mål av Jonas Holös.Efter en veckas speluppehåll är det återigen dags för match när Färjestad tar emot Luleå på hemmaplan.Färjestad presenterade ytterligare en nyhet under onsdagsmiddagen, denna gång handlade det om Lars Haugen.Färjestad meddelade under tisdagseftermiddagen att de har förlängt kontraktet med Sebastian Erixon.Färjestad meddelade under måndagseftermiddagen att nuvarande sportchef och general manager Håkan Loob lämnar klubben efter säsongen.Efter att inte ha tagit en trepoängare på bortaplan sen mot Leksand den 30 oktober så var den här vändningen guld värd för ett Färjestad som gått riktigt tungt senaste tiden.Björn Svensson lämnar Färjestad med omedelbar verkan.