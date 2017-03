Inför Färjestad BK - Hv71

Inom loppet av en veckas tid, kommer de båda ärkerivalerna drabbas samman, med start imorgon på Värmländsk mark för att därefter mötas igen på torsdag. Hv71 har vunnit de sex senaste mötena lagen emellan, så det gäller att Färjestad presterar som aldrig förr om man skall hinna med slutspelståget innan det är för sent.

Det vankas klassikermöte av hög kaliber när Färjestad tar emot ärkerivalen Hv71 på hemmaplan.Lagen har mötts två gånger tidigare denna säsong och i båda mötena har Hv71 dragit det längsta strået, då matcherna slutat 3-1 respektive 4-1 i favör för Jönköpingslaget.De båda lagen befinner sig just nu i en formtopp. Färjestad kommer närmast ifrån en 5-0 seger mot Luleå där man verkligen visade att man inte gett upp allt hopp om en slutspelsplats trots allt. Färjestad har vunnit fyra av de fem senaste matcherna, och i alla de fyra matcherna har man lyckats hålla nollan, med två nollor var fördelat hos Färjestads båda keeprar. En annan bidragande faktor till att det gått bra nu på slutet är att man fått tillbaka en av lagets viktigaste pusselbitar, Alexander Johansson. Hans återkomst gjorde den heta förstakedjan komplett igen och har på två matcher gjort lika många mål. Ser man till poäng är det hans poängbästa säsong i SHL, med marginal. Just nu har han slagit det med hela 11 poäng när han nu står noterad för 29 poäng , det i jämförelse med 18 poäng i Växjö Lakers under fjolårets säsong.Men det inte bara Färjestad som är inne i ett flow just nu. Hv71 spelar just nu sitt livs ishockey och deras andraplats i tabellen inger verkligen en respekt. Hv71 kommer senast ifrån 2-5 seger emot Karlskrona. Visserligen har inte Blekingelaget presterat lysande på sistone, men siffrorna 5-2 talar ändå sitt tydliga språk.För att Färjestad ska ha någon som helst chans att nå 6:e platsen, är allt annat än tre poäng otänkbart under morgondagens sammandrabbning. Färjestad har inte vunnit en match emot Hv71 sedan säsong 14/15 så det gäller verkligen att allt stämmer om Färjestad skall knäcka detta psykologiska övertag. Just nu ligger Skellefteå på 86 poäng i tabellen, medan Färjestad står för 81 inspelade pinnar. Skulle Färjestad vinna morgondagens möte med tjurarna från Jönköping samtidigt som SAIK förlorar borta emot Karlskrona, skulle endast 2 poäng skilja lagen åt. Ser vi då till de två återstående omgångarna som är kvar, har SAIK både Frölunda och Djurgården kvar att möta, ett ganska tufft spelschema. Men Färjestad har det inte så värst lätt de heller. Kvar att möta har de Malmö Redhawks innan de i seriens sista omgång återigen ställs inför Hv71, en match som kan vara helt avgörande för lagets framtid. Med andra ord, att spela sina kort rätt i morgon, kan vara viktigare än man tror.: Hela Förstakedjan med Johansson, Nygård och Ryno är ständigt ett hot oavsett motstånd. I matchen senast mot Luleå stod Kedjan för inte mindre än 6 poäng. Mattias Tedenby är alltid en man med fart under rören och mål i blick. Att dessutom Ted Brithen hittat målformen igen, gör att Färjestad har en forward ytterligare att hålla koll på, för är det något som hv71 behärskar så är det målskyttet.På grund utav skador på många backar, inte minst Ole Kristian Tollefesen ( Hjärnskakning), men även Hugo Enock och Anton Grundel gör att det i nuläge är svårt att utse fler en dessa två backpar. Vad som komma skall blir en överraskning fram till nedsläpp.Johansson – Ryno – NygårdGulas – Eriksson Ek – ÅslundNilsson – Asplund – J.PerssonThorell – Jämtin – PerssonSteenSkogs – NygrenHolös – Erixon