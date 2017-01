Löfbergs Arena, 2017-01-28 16:00

Färjestad - Karlskrona



Inför Färjestad BK - Karlskrona HK

På lördagseftermiddagen går den tredje matchen lagen emellan denna säsong av stapeln. Karlskrona har gått vinnande ur de två tidigare duellerna, så det är ett revanschlystet Färjestad som i jakten på en direkt slutspelsplats som mönstrar upp för fight.



Det vankas publikfest i Löfbergs Arena när Färjestad tar emot gästande



Färjestad kommer senast från en sammandrabbning mot Djurgården på bortaplan, en batalj som man i slutet av tredje perioden kunde avgöra och bärga viktiga tre poäng där Alexander Johansson blev stor matchhjälte. Och det är kanske just trepoängare som står i fokus de kommande matcherna för Färjestad om målet att nå en direktplats till slutspel ska bli till verklighet. Färjestad är faktiskt det lag som tagit flest matcher till övertid och även om man gått vinnande ur mer än hälften av dessa, så är det en förlust i sig att inte knipa åt sig alla tre poängen, för i slutändan är det de poängen som blir avgörande.



Färjestad har på senare tid visat prov på fin hockey där särskilt förstakedjan med Ryno, Johansson och Nygård stått i centrum för framgångarna. Det skall heller inte förskingras att den relativt nykomponerade kedjan med Nilsson, Asplund och Thorell burit frukt. Asplund har själv erkänt att han för tillfället spelar sin livs hockey och att firma Nilsson och Thorell återigen förenats efter den fina tiden i Karlskoga har verkligen givit resultat.



Karlskronas form kunde ha varit bättre. Man kommer närmast från en förlust hemma mot Malmö, en match som slutade 0-2. Dessförinnan hade man förlorat duellerna mot topplaget Frölunda samt dubbelmötet med Växjö. Att förlusten mot Frölunda kändes extra tung är förståeligt, då man länge ledde matchen med 0-2. Frölunda lyckades dock vända på steken och vann till slut matchen med 4-3.



Ser man till skadelägena i de båda lagen så ser det för tillfället relativt ljust ut, det ska dock tilläggas att



Saknas för Färjestad : Rasmus Asplund,



Saknas för Karlskrona : John Henrion och Alexander Deilert.



Förmodad laguppställning:



Nygård –Ryno- Johansson

Åslund- Eriksson Ek- Gulas

Nilsson- Steen - Thorell

Jämtin- L. Persson – J. Persson

(Gustafsson)



Nygren - Tollefsen

Erixon - Holös

Wikstrand - Skogs

Grundel



Lars Haugen

Stefan Steén



Färjestad BK – Karlskrona HK

Kl: 16:00, Cmore Sport

2017-01-27 22:33:42

