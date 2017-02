Löfbergs Arena, 2017-02-23 19:00

Färjestad - Karlskrona



Kan man ta en ny seger på torsdagen?

Inför: Färjestad BK - Karlskrona HK

Efter två raka förluster mot jumbon Rögle i helgen där man hade rejäl chans att rycka närmare en plats till topp sex men misslyckades så vann man mot Djurgården under tisdagen och studsade tillbaka till vinnarspåret.









Ser vi till spelare att hålla reda på inför matchen så är det framförallt två spelare som sticker ut i Karlskrona. Alexander Bergström som fått göra landslagsdebut under säsongen står noterad för 36 poäng och tillsammans med Joel Kellman är det han som leder offensiven i Karslkrona. Man har hela 12 spelare över 10 poäng, mindre roligt är att 8 av dom ligger mellan 10 och 16 poäng. För Färjestads del har man fem spelare över 20 poäng men där får man klara sig utan en av dom i form av Alexander Johansson som fortfarande är avstängd efter sin armbågstackling i vinsten mot Frölunda. Skadeläget i övrigt är bra, man saknar enbart Tollefsen som åkte på en hjärnskakning på träning, där vet man inte när han kan vara tillbaka riktigt än. I KHK saknades senast tre spelare, och det återstår att se om man får tillbaka någon av dom till denna matchen.



Trolig laguppställning:

Nilsson-Asplund-Thorell



Nygård-Ryno-Åslund

Jämtin-Linus Persson-Steen

Gustafsson



Nygren-Skogs

Wikstrand-Grundel

Erixon-Holøs

Enock



Haugen

Stéen



Färjestad BK – Karlskrona HK

Kl. 19:00, C More Hockey

Löfbergs Arena, Karlstad Inför helgens matcher hade FBK fem raka vinster och med jumbon Rögle två gånger om hade man förhoppningar om att ta sig ännu närmare topp sex. Istället fick man se sig besegrade två gånger om och se avståndet öka rejält till direktplatserna till kvartsfinalerna. Man tog en stark seger mot Djurgården under tisdagen där Lars Haugen ska ha en stor eloge för sitt spel men även hur hela laget spelade uppoffrande framför norrmannen så att han fick ta sin femte nolla för säsongen. Brynäs har gått som tåget på slutet och det var dom man var närmast inför dom här tre matcherna. Nu är det Skellefteå som innehar sjätteplatsen men man är på samma poäng som Brynäs fast med sämre målskillnad. Problemet för Färjestads del nu är att man inte har det i egna händer längre. Nu måste man vinna matcher samtidigt som lagen ovanför tappar en hel del poäng under dom sju sista matcherna av serien. 21 poäng att spela om och det är 8 poäng upp till kvartsfinalerna, lättare sagt än gjort som sagt. Karlskrona å sin sida ligger fortsatt kvar på tiondeplatsen och således den sista play-in-platsen eller åttondelsfinalen eller vad man nu vill kalla det för. Djurgården har via senaste förlusten mot FBK nio raka förluster och i och med det "slog" man sitt egna bottenrekord från tidigare under denna säsongen när man förlorade åtta raka matcher. Trots dom två förlustsviterna är man bara tre poäng från "slutspel" och Karlskrona behöver alltså alla poäng man kan få för att hålla sig kvar på tiondeplatsen. Lagens tidigare möten har slutat med två storsegrar för Karlskrona i dom två första mötena innan FBK lyckades vinna med 4-3 på hemmaplan senast. En ny hemmavinst behövs helt enkelt för att man ska känna att man fortfarande har hugg på lagen framför sig i tabellen.Ser vi till spelare att hålla reda på inför matchen så är det framförallt två spelare som sticker ut i Karlskrona. Alexander Bergström som fått göra landslagsdebut under säsongen står noterad för 36 poäng och tillsammans med Joel Kellman är det han som leder offensiven i Karslkrona. Man har hela 12 spelare över 10 poäng, mindre roligt är att 8 av dom ligger mellan 10 och 16 poäng. För Färjestads del har man fem spelare över 20 poäng men där får man klara sig utan en av dom i form av Alexander Johansson som fortfarande är avstängd efter sin armbågstackling i vinsten mot Frölunda. Skadeläget i övrigt är bra, man saknar enbart Tollefsen som åkte på en hjärnskakning på träning, där vet man inte när han kan vara tillbaka riktigt än. I KHK saknades senast tre spelare, och det återstår att se om man får tillbaka någon av dom till denna matchen. David Printz , Alexander Deilert och Alexander Wiklund var indisponibla senast.Nilsson-Asplund-Thorell John Persson -Eriksson Ek-GulasNygård-Ryno-ÅslundJämtin-Linus Persson-SteenGustafssonNygren-SkogsWikstrand-GrundelErixon-HoløsEnockHaugenStéen

0 KOMMENTARER 69 VISNINGAR 0 KOMMENTARER69 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-02-22 16:02:27 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-02-22 16:02:27

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-02-22 16:02:27

Färjestad

2017-02-21 21:28:06

Färjestad

2017-02-20 15:32:54

Färjestad

2017-02-18 22:17:01

Färjestad

2017-02-18 16:57:00

Färjestad

2017-02-17 21:49:55

Färjestad

2017-02-16 21:27:00

Färjestad

2017-02-06 16:56:13

Färjestad

2017-02-05 14:38:00

Färjestad

2017-02-02 21:38:32

ANNONS:

Efter två raka förluster mot jumbon Rögle i helgen där man hade rejäl chans att rycka närmare en plats till topp sex men misslyckades så vann man mot Djurgården under tisdagen och studsade tillbaka till vinnarspåret.Efter att ha åkt på två raka förluster mot Rögle så klev Färjestad återigen upp på vinnarspåret när de bortaslog Djurgården på tisdagskvällen.Vid en presskonferens i löfbergs Arena som startade 15:00 idag så tillkännagavs det att Peter Jakobsson tar över rollen som sportchef när Håkan Loob väljer att avsluta sin roll efter säsongen.Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.Efter nästan två veckors uppehåll för Färjestads del så är det äntligen dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.Färjestad tog en riktigt stark trepoängare under söndagen när man lät Frölunda sätta sina omtalade flingor i halsen efter vinst med 3-2.För tredje gången denna säsong vankas det västderby när Frölunda tar emot gästande Färjestad. Senast lagen möttes var Färjestad hårt sjukdoms drabbade medan Frölunda var i sitt livs form. Matchen sluade 5-0 till Göteborgarna, men låt oss se hur dom axlar ett friskt Färjestad med revansch i blick.Det blev en stabil seger mot masarna efter att man hyllat Jonas Frögren inför matchen. Stefan Stéen var stabil i kassen och John Persson var framträdande i segern.