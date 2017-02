Löfbergs Arena, 2017-02-02 19:00

Färjestad - Leksand



Inför: Färjestad BK - Leksand IF

Torsdag 19:00 släpps pucken i Löfbergs Arena i vad som är det sista mötet med Leksand för säsongen.





Färjestad kommer senast från en stabilt genomförd match borta mot Örebro där man tillslut lyckades knipa med sig alla 3 poäng efter att vunnit med 1-0. Det var 3 lika sköna som viktiga poäng, i och med vinsten och lite andra resultat så är det nu endast 1 poäng upp till Brynäs på sjätte plats. Nu har Färjestad chansen att kliva upp på en topp 6 placering igen för första gången på länge och det vore såklart bra om de lyckas med detta på en gång när de har möjligheten.



Leksand kommer senast från en 5-2 förlust när de förlorade mot Linköping på hemmaplan. Dalmasarna har överlag haft det tufft på slutet, de har 5 raka förluster och har därmed halkat efter Örebro i kampen om att undvika kvalspel. Nu har de hela 7 poäng upp till Örebro, så ska de lyckas komma ikapp och förbi är det dags att de börjar vinna igen.



De tidigare mötena mellan dessa båda lagen har som sagt varit jämna, Färjestad vann de två första och Leksand vann den senaste hemma i Tegera Arena.





I Leksand är det inga större problem med frånvaron, det ser endast ut som att en spelare missar denna match och det är Patrik Norén.



Stefan Steén gjorde ett fint inhopp mot



Förmodad laguppställning:

Nygård-Ryno-Johansson

Åslund-Eriksson Ek-Gulas

Nilsson-Gustafsson-Thorell

Jämtin-L. Persson-J. Persson

(Steen)



Nygren-Skogs

Erixon-Holös

Wikstrand-Grundel

Enock



Stefan Steén

Lars Haugen





Färjestad BK – Leksand IF

Kl. 19:00, C More Live 5

Löfbergs Arena, Karlstad Färjestads 41:e match för säsongen ligger framför oss, för motståndet står Leksand . Ett lag som FBK har spelat jämna matcher med tidigare under säsongen.Färjestad kommer senast från en stabilt genomförd match borta mot Örebro där man tillslut lyckades knipa med sig alla 3 poäng efter att vunnit med 1-0. Det var 3 lika sköna som viktiga poäng, i och med vinsten och lite andra resultat så är det nu endast 1 poäng upp till Brynäs på sjätte plats. Nu har Färjestad chansen att kliva upp på en topp 6 placering igen för första gången på länge och det vore såklart bra om de lyckas med detta på en gång när de har möjligheten.Leksand kommer senast från en 5-2 förlust när de förlorade mot Linköping på hemmaplan. Dalmasarna har överlag haft det tufft på slutet, de har 5 raka förluster och har därmed halkat efter Örebro i kampen om att undvika kvalspel. Nu har de hela 7 poäng upp till Örebro, så ska de lyckas komma ikapp och förbi är det dags att de börjar vinna igen.De tidigare mötena mellan dessa båda lagen har som sagt varit jämna, Färjestad vann de två första och Leksand vann den senaste hemma i Tegera Arena. Ole-Kristian Tollefsen åkte på ett matchstraff och fick i efterhand även 3 matchers avstängning så han kommer inte att delta i denna match. Rasmus Asplund ser ut att missa även denna match för Färjestads del, oklart när han ska kunna vara tillbaka.I Leksand är det inga större problem med frånvaron, det ser endast ut som att en spelare missar denna match och det är Patrik Norén.Stefan Steén gjorde ett fint inhopp mot Karlskrona i lördags medans Lars Haugen höll nollan senast, spännande att se vem utav dessa två som får vakta kassen denna kväll.Nygård-Ryno-JohanssonÅslund-Eriksson Ek-GulasNilsson-Gustafsson-ThorellJämtin-L. Persson-J. Persson(Steen)Nygren-SkogsErixon-HolösWikstrand-GrundelEnockStefan SteénLars Haugen

0 KOMMENTARER 109 VISNINGAR 0 KOMMENTARER109 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-02-01 18:28:36 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-02-01 18:28:36

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-02-01 18:28:36

Färjestad

2017-01-31 21:22:58

Färjestad

2017-01-30 20:17:59

Färjestad

2017-01-28 19:42:00

Färjestad

2017-01-27 22:33:42

Färjestad

2017-01-26 21:42:33

Färjestad

2017-01-25 21:58:58

Färjestad

2017-01-21 18:40:28

Färjestad

2017-01-21 01:11:51

Färjestad

2017-01-19 21:36:00

ANNONS:

Torsdag 19:00 släpps pucken i Löfbergs Arena i vad som är det sista mötet med Leksand för säsongen.Efter en ganska trög match så lyckades Färjestad ta ännu en viktig trepoängare i kampen om sjätteplatsen. "Lilliz" mål i powerplay visade sig bli avgörande.Färjestad beger sig de dryga 11 milen till Örebro under tisdagen för att försöka ta ytterligare poäng i jakten på topp 6.Löfbergs Arena var fullsatt och publiken var laddade för match. En gammal klyscha man brukar få höra är att "Det går fort i ishockey", men ikväll fick vi se hur mycket sanning det egentligen ligger bakom de bevingade orden.På lördagseftermiddagen går den tredje matchen lagen emellan denna säsong av stapeln. Karlskrona har gått vinnande ur de två tidigare duellerna, så det är ett revanschlystet Färjestad som i jakten på en direkt slutspelsplats som mönstrar upp för fight.Färjestad besegrade under torsdagskvällen Djurgården på bortaplan efter ett sent avgörande.På torsdagskvällen beger sig Färjestad till Stockholm för att ta sig an Djurgården i en oerhört viktig match för båda lagen.Det såg länge ut som att Färjestad skulle få lämna Luleå utan några poäng, efter två under matchens 9 sista minuter så blev det tillslut 1 poäng för värmlänningarna.Färjestad vann mötet mellan dessa båda lagen i torsdags hemma i Karlstad, nu är det dags för match två uppe i Luleå.Jämn första, spelmässig dominans i andra och tredje. En hel drös med uppoffrande Luleåspelare gjorde att FBK aldrig lyckades få med sig tre poäng. Man fick nöja sig med två efter två mål av Jonas Holös.