Löfbergs Arena, 2017-01-19 19:00

Färjestad - Luleå



Inför: Färjestad BK - Luleå HF

Efter en veckas speluppehåll är det återigen dags för match när Färjestad tar emot Luleå på hemmaplan.

En vecka har gått sedan Färjestads senaste match, de bortaslog Malmö med 3–2 efter ett sent avgörande av Jonas Holös i numerärt överläge. Det var en skön och välbehövlig seger för såväl laget som för supportrarna. Glappet upp till t opp 6 har ökat något och det är inte lika jämnt som det var för några omgångar sedan . N u skiljer det 8 poäng mellan Färjestad på 9:e pl ats och Skellefteå på 6:e plats så ska Färjestad lyckas komma närmre är det ett måste att vinna några matcher på rad.

Luleå kommer även de från en bortavinst mot Malmö i deras senaste match. De vände och vann matchen med 2-1 efter förlängning och tog därmed välbehövliga poäng. Luleå ligger för tillfället på en 10:e plats i tabellen och har 4 poäng upp till Färjestad. Med tanke på avståndet mellan de båda lagen så är det oerhört viktiga poäng som står på spel.

Dessa båda lagen har stött på varandra en gång tidigare under säsongen, den gången vann Färjestad uppe i Luleå med 3-1 efter en väl genomförd match.

I Färjestad ser det ut som att de flesta spelarna är tillgängliga, influensan som har härjat i laget de senaste veckorna har äntligen börjat släppa taget på riktigt. Oscar Steen kommer antagligen att lämnas utanför truppen och Anton Gustafsson lär börja som extra forward.

För Luleås del så ser det ut som att ett gäng spelare kommer att missa denna match, det rör sig om Julius Junttila, Gustav Rydahl Petter Emanuelsson , Linus Nässén och Pontus Själlin . Det är även vissa frågetecken för Luleås succéjunior Einar Emanuelsson som olyck ligtvis ådrog sig en skada i gymmet.

Notera att de ssa båda lagen möts två gånger denna veckan, andra mötet spelas under lördagen uppe i Luleå så räkna med lite extra känslor i dessa matcherna. Förmodad laguppställning:

Nygård- Ryno -Johansson

Åslund - Eriksson Ek -Gulas

Nilsson - Asplund - Thorell

Jämtin - L.Persson - J.Persson

( Gustafsson )



Nygren-Tollefsen

Erixon- Holös

Wikstrand-Grundel

Skogs



Lars Haugen

Stefan Steén





Färjestad BK – Luleå HF

Kl. 19:00, C More Live 4

Löfbergs Arena, Karlstad

0 KOMMENTARER 160 VISNINGAR

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-18 18:51:01

