Löfbergs Arena, 2017-03-02 19:00

Färjestad - Luleå



Gulas blev mållös trots att han fick lägga straff senast, gör han mål nu?

Inför: Färjestad BK - Luleå HF

Efter segern mot Skellefteå senast gav sig Färjestad åtminstone en liten möjlighet att nå sjätteplatsen, men då måste man fortsätta vinna samtidigt som framförallt Skellefteå förlorar flera matcher här på slutet av serien.





Luleå har fått lite bättre ordning på grejerna den senaste tiden, trots att man fortfarande ligger långt under vad som förväntades av dom inför säsongen. Mycket har handlat om Jan Sandström den senaste tiden, som nu innehar rekordet för sammanlagda matcher i SHL. Matchen mot Färjestad blir hans 1021a, imponerande! Senaste fem matcherna har man två vinster, en förlust och två övertidsförluster, så man plockar viktiga poäng mot lagen under som jagar. Däremot förlorade man alla tre poängen mot



FBK saknade enbart Tollefsen senast och han lär fortfarande inte vara spelklar till torsdagens match.



Förmodad laguppställning:

Nygård-Ryno-Johansson

Åslund-Eriksson Ek-Gulas

Nilsson-Asplund-J.Persson

Steen-L.Persson-Thorell

(Jämtin)



Nygren-Skogs

Erixon-Holös

Wikstrand-Enock

Brandhammar



Stefan Steén

Lars Haugen



Färjestad BK - Luleå HF

Kl 19:00, C More Live 2

Löfbergs Arena, Karlstad



Källor:

www.shl.se

Efter segern mot Skellefteå senast gav sig Färjestad åtminstone en liten möjlighet att nå sjätteplatsen, men då måste man fortsätta vinna samtidigt som framförallt Skellefteå förlorar flera matcher här på slutet av serien.Färjestad tog för en imponerande insats under tisdagen och tog en stabil seger i SkellefteåOm inte topp-6 tåget redan har gått så är det nu Färjestads sista chans att haka på lagen som har de sista kvartsfinalplatserna.Båda lagen vann sin senaste match, men när det kommer till inbördes möten, har matcherna denna säsongen varit i tydlig Färjestadfavör. 3 av 3 matcher har värmlänningarna knipit åt sig, men om det blir en fjärde seger imorgon kan bara hockeygudarna sia om. en sak är dock säker, det blir en publikfest av högsta rang.Det blev en knapp men trots det stabil seger mot Karlskrona. Nygren visade vägen med mål i första bytet och Asplund avgjorde i tom kasse. Haugen håller sin sjätte nolla för säsongen och har hållt tätt i 120 minuter i sträck.Efter två raka förluster mot jumbon Rögle i helgen där man hade rejäl chans att rycka närmare en plats till topp sex men misslyckades så vann man mot Djurgården under tisdagen och studsade tillbaka till vinnarspåret.Efter att ha åkt på två raka förluster mot Rögle så klev Färjestad återigen upp på vinnarspåret när de bortaslog Djurgården på tisdagskvällen.Vid en presskonferens i löfbergs Arena som startade 15:00 idag så tillkännagavs det att Peter Jakobsson tar över rollen som sportchef när Håkan Loob väljer att avsluta sin roll efter säsongen.Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.