Inför: Färjestad BK - Rögle BK

Tomten har åkt hem och julskinkan är slut, nu är det dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.

SHL drar igång igen på annandagen när Färjestad gör upp med Rögle i Löfbergs Arena. Hemmalaget har revansch att utkräva efter första mötet med Rögle då Färjestad fick se sig besegrade med 5-3 nere i Ängelholm. Det väntas komma mycket publik till detta möte och viktiga poäng står på spel för båda lagen så räkna med att det kan komma att bli en riktigt härlig tillställning.Färjestad vann sista matchen innan jul när de besegrade Örebro på hemmaplan med 6-4 och tog därmed en viktig 3 poängare. Värmlänningarna ligger på 8:e plats i tabellen med 44 poäng, endast 4 poäng upp till Brynäs på 2:a plats. Kan Färjestad ta 3 poäng i denna match så kan de avancera några placeringar och sätta sig i en bra position.Kollar vi längst ned i tabellen så hittar vi Rögle, de har spelar ihop 24 poäng och ligger som sagt därför på jumbo platsen. De har 6 poäng upp till Djurgården över kvalstrecket så det är viktiga poäng på spel för Rögles del denna eftermiddag. Skåningarna har inte spelat match sen den 10 december då de bortaslog Örebro med 3-2 så det kanske tar lite längre tid för Rögle att komma in i matchtempo igen. En position som Rögle har haft problem med under säsongen är målvaktspositionen, båda deras målvakter har varit väldigt ojämna och aldrig kunnat sprida det lugnet som ett lag i de lägre regionerna brukar behöva. Därför blev nog de flesta Rögle supportrarna väldigt glada över julklappen de fick i form av den NHL -meriterade målvakten Anders Lindbäck när han presenterades för klubben.Detta blir som sagt säsongens andra möte mellan dessa båda lagen, första matchen är nog en match som Färjestad helst vill glömma. Det var en utav säsongens sämsta insatser och Rögle avgjorde egentligen matchen redan efter första perioden då de hade en stabil 3-0 ledning. Ska Färjestad lyckas ta revansch behöver de höja sig rejält sett till den matchen, de har gjort bra insatser efter matchen i Ängelholm så det ska nog inte vara några problem.Skadeläget i Färjestad ser bra ut för tillfället, endast Per Åslund missar matchen mot Rögle på grund av skada. Joel Eriksson-Ek och Rasmus Asplund missar också denna match men det beror på att de är i Kanada för att spela JVM.Rögle har haft stora skadeproblem under säsongen, glädjande nog för skåningarna så får de tillbaka Sebastian Collberg och Alen Bibic till denna match. De som missar matchen för Rögles del är följande, Almen Bibic, Mathias From, Sebastian Wännström, Patrick Cehlin, Daniel Widing, Matt Fraser, Viktor Lindgren och Victor Laz.Nygård-Ryno-JohanssonGulas-L.Persson-NilssonSvensson-Gustafsson-J.PerssonSteen-Jämtin-Enqvist(Neubuer)Nygren-TollefsenHolös-ErixonGrundel-WikstrandSkogsStefan Steén