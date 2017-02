Inför: Färjestad BK - Rögle BK

Efter nästan två veckors uppehåll för Färjestads del så är det äntligen dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.

Vi går nu in i slutskedet utav grundserien för säsongen 16/17, Färjestad jagar som vi alla vet en plats bland de sex främsta lagen i serien för att på så sett få en direktplats till kvartfinalerna.Färjestads senaste match spelades den 5 februari, då bortaslog man Frölunda med 3-2 efter en fint genomförd bortamatch och med en storspelade Stefan Stéen i kassen. Det var 3 vunna poäng som de flesta nog inte hade räknat med på förhand, oerhört viktiga pinnar i jakten på topp 6. Just nu ligger Färjestad placerade på en åttonde plats i tabellen och har 5 poäng upp till Brynäs på sjätte plats. Brynäs har dock en match mer spelad så skulle Färjestad lyckas knipa 3 poäng denna fredag så skulle det endast skilja 2 poäng med 12 matcher kvar att spela.Om Färjestad har mycket att spela för så är det rena motsatsen för Rögles del. De ligger sist i tabellen och har 16 poäng upp till Örebro ovanför kvalstrecket, detta kommer de givetvis inte att ta igen utan det kommer att bli kvalspel för Rögles del. Efter en tyngre period på 13(!) raka förluster så har Rögle nu två raka vinster i ryggen. Senast kommer de från en stabil 4-1 vinst hemma mot Karlskrona, en match som de vann rättvist och där de även visade upp ett fint spel.Kollar vi på de två tidigare mötena mellan dessa båda lagen så är det faktiskt fördel Rögle. Skåningarna har vunnit båda matcherna, den ena med 5-3 på hemmaplan och den andra med 4-3 efter straffar i Karlstad.På frånvarolistan i Färjestad finns det lite väl många starka namn, Alexander Johansson är avstäng de kommande fem matcherna efter en armbågstackling han delade ut i senaste matchen mot Frölunda. Ole-Kristian Tollefsen ådrog sig olyckligtvis en hjärnskakning under onsdagens träning och blir borta en tid framöver. Utöver dessa två som garanterat missar några matcher så är det även frågetecken för Johan Ryno och Mikael Wikstrand . Ryno behandlar en skada men kanske kan komma till spel, Wikstrand är sjuk men även där så kanske han kan komma till spel.Rögle har haft problem med skador under hela säsongen och det fortsätter i samma spår. Patrik Cehlin, Mathias From, Sebastian Wännström, Matt Fraser, Viktor Lindgren och Daniel Widing missar alla denna match.Någon laguppställning blir svårt att sia om i Färjestad eftersom det är oklart vilka som kommer komma till spel.Notera att dessa båda lagen för upp i ett back to back möte, första matchen i Karlstad under fredagen och sedan beger sig lagen ner till Ängelholm för match två under lördagskvällen.