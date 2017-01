Löfbergs Arena, 2017-01-07 16:00

Färjestad - Skellefteå



Hur många kommer till spel för FBK under lördagen?

Inför: Färjestad BK - Skellefteå AIK

Sjukdomarna fortsätter att härja i Färjestad och man vet inte vilket lag man kommer kunna ställa upp med under morgondagens match mot Skellefteå.





Det är ju dock lättare sagt än gjort med tanke på läget i laget just nu. Via VF.se kan vi idag konstatera att Färjestad tränade med hela 13 (!) man, inklusive nyförvärvet från Brynäs, Gustaf Thorell. Ryno och Nygren tränade och testade på det hela idag vilket gör att vi hoppas på att dom kan spela åtminstone. Men det är inte vilka spelare som helst som fallit bort under natten heller, eller vad sägs om Åslund, Gulas, Johansson, Tollefsen, Nygård och



Skellefteå har trots ett galet starkt lag på pappret inte lyckats få igång det där flytet man varit vana vid att se dom ha under dom senaste sex-sju åren. Man vann senast, kontroversiellt, men innan dess hade man två raka förluster med 5-2 mot Växjö och Linköping. Kommer lyftet nu när vi går in på sluthalvan av serien eller fortsätter man ha det problematiskt? I vilket fall som helst så har dom guldläge att ta poäng på lördagen.



Vilka saknas i lagen då? Börjar vi med bortalaget så är deras, liksom våra, JVM-grabbar på väg hem efter fjärdeplatsen i Montreal. Alltså saknar man Wingerli, Ohlsson, Söderlund, men även



Färjestad BK - Skellefteå AIK

Kl 16:00, C More Hockey

Löfbergs Arena, Karlstad Tre raka förluster. Två raka nollor i protokollet. Mot Frölunda var det inget snack om saken, där var man flera klasser för dåliga. Mot Brynäs kan man som Färjestadare inte vara annat än sjukt stolt över vad laget presterade. Inställningen var precis där den skulle och bör vara i varje match och det räckte sånär till poäng efter en heroisk insats av hela laget men framförallt Stefan Stéen i målet som gjorde sin bästa match i Färjestadströjan. Man saknade inför den matchen åtta spelare och inför morgondagens drabbning mot Skellefteå kan man knappast säga att läget ser ljusare ut. Skellefteå kommer från en seger som var mycket omdiskuterad då man regelvidrigt avgjorde matchen i slutskedet med sex spelare på isen. Något som alla domare missade och tränaren Anders Eldebrink var fly förbannad efteråt med all rätt. SAIK placerar sig nu på en sjundeplats med 51 inspelade poäng, tre före Färjestad som har en match mer spelad dessutom. Tåget börjar gå och just nu springer Färjestad bakom och försöker hinna ikapp och hoppa på tåget innan det är för sent.Det är ju dock lättare sagt än gjort med tanke på läget i laget just nu. Via VF.se kan vi idag konstatera att Färjestad tränade med hela 13 (!) man, inklusive nyförvärvet från Brynäs, Gustaf Thorell. Ryno och Nygren tränade och testade på det hela idag vilket gör att vi hoppas på att dom kan spela åtminstone. Men det är inte vilka spelare som helst som fallit bort under natten heller, eller vad sägs om Åslund, Gulas, Johansson, Tollefsen, Nygård och John Persson ? Med det sagt så är det omöjligt att veta ännu en gång hr Färjestad kan ställa upp manskapet man har tillgängligt imorgon, och är man spelintresserad så kan vi nog redan nu rekommendera att spela en tvåa på den här matchen.Skellefteå har trots ett galet starkt lag på pappret inte lyckats få igång det där flytet man varit vana vid att se dom ha under dom senaste sex-sju åren. Man vann senast, kontroversiellt, men innan dess hade man två raka förluster med 5-2 mot Växjö och Linköping. Kommer lyftet nu när vi går in på sluthalvan av serien eller fortsätter man ha det problematiskt? I vilket fall som helst så har dom guldläge att ta poäng på lördagen.Vilka saknas i lagen då? Börjar vi med bortalaget så är deras, liksom våra, JVM-grabbar på väg hem efter fjärdeplatsen i Montreal. Alltså saknar man Wingerli, Ohlsson, Söderlund, men även Jimmie Ericsson och Niclas Burström. Däremot gjorde Kyle Cumiskey comeback senast. Går vi på vilka som kommer saknas i skrivande stund nu på fredagseftermiddagen så får Färjestad klara sig utan följande spelare imorgon: Eriksson-Ek, Asplund, Gulas, Åslund, Johansson, Tollefsen, Grundel, Nygård, J Persson, Holös, Wikstrand och Gustafsson...Och då ska man ha i åtanke att flera av dom som kommer till spel är drabbade av den här influensan också. Så, antingen blir det en ny förlust eller så blir det en bragdmatch, det återstår att se helt enkelt.

