Inför: Frölunda HC - Färjestad BK

Ett riktigt rival möte väntar i Scandinavium på tisdagskvällen när Frölunda och Färjestad ska göra upp för tredje gången denna säsong.

Färjestad avslutade 2016 med att förlora borta mot Leksand med 2-1. Återigen stod värmlänningarna för en väldigt blek insats mot ett bottenlag, trots att de tog ledningen i tredje perioden så lyckades de förlora redan efter tre perioder. Färjestad måste höja sin lägsta nivå avsevärt om de ska nå sin målsättning om att vara ett topp 6 lag när 52 matcher är spelade.Frölunda däremot har stått för en imponerande säsong, trots att de tappade många tunga namn efter guldet ifjol så leder nu göteborgarna serien med 65 poäng, 9 poäng mer än Brynäs på andraplats. Slaget mellan dessa båda lagen om vilket lag som kommer högst i serien är nog redan avgjort, Färjestad ligger nämligen på 8:e plats med hela 17 poäng upp till Frölunda.Mästarna från ifjol kommer senast från en bortaförlust när de fick se sig besegrade utav Djurgården. På hemmaplan förlorar dock Frölunda sällan, de har faktiskt bara en enda förlust på hemmais denna säsong och är med det givetvis seriens bästa hemmalag. Så Frölunda är helt klart favoriter att vinna denna match.Dessa båda lagen har stött på varandra två gånger tidigare under säsongen, båda matcherna har spelats i Karlstad och båda gångerna har matcherna avgjorts först i förlängning. Första mötet vann Färjestad med 2-1 medans Frölunda vann det andra mötet med 4-3.Färjestad tränade under måndagen och där fick men se några förändringar i kedjorna. Detta berodde på att både Johan Ryno och Magnus Nygren missade träningen på grund av sjukdom och är därmed båda två frågetecken till tisdagens match. Anton Grundel saknas sedan tidigare och ser inte ut att komma till spel denna gång heller. Joel Eriksson Ek och Rasmus Asplund spelar som vi vet fortfarande JVM och finns inte tillgängliga denna vecka heller.Frölunda har inga skador i truppen, de saknar endast JVM spelarna, Carl Grundström, Jacob Larsson, Rasmus Dahlin och Kristoffer Gunnarsson.Den förmodade laguppställning tas helt och hållet ifrån hur Färjestad tränade under måndagen, visar det sig att Ryno och Nygren kommer till spel så räkna med att de tar tillbaka sina ordinarie positioner.Nygård-Gustavsson-JohanssonÅslund-L.Persson-GulasJ.Persson-Jämtin-SvenssonNilsson-Enqvist-Steen(Zetterlund)Brandhammar-TollefsenHolös-ErixonSkogs-Wikstrand