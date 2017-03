Inför: HV71-Färjestad BK

Förutsättningarna vet vi, en match kvar och en kvartsfinalplats i siktet. Kan FBK lyckas med sitt mål eller blir det en åttondelsfinal på lördag?

Det är enkelt. Färjestad måste vinna sin match mot HV71 i Jönköping på torsdagen samtidigt som Skellefteå måste förlora sin match mot Djurgården för att sjätteplatsen ska bli vår. Kruxet? Färjestad har inte vunnit i Jönköping sen 2015 när Jakub Klepis avgjorde med sju sekunder kvar till 2-1. Och vad värre är? Djurgården vann senast i Skellefteå 2012. Så inför torsdagens avslutande omgång ser hoppet ganska litet ut för att ta sig direkt till kvartsfinal. Men hoppet är det sista som överger människan!Färjestad kommer från en fin period när man vunnit 11 av de 14 senaste matcherna. Man har hållit nollan i 5 av dom 7 senaste och Stefan Stéen slog sig in på andra plats bakom Alexander Salák när det kommer till längst sammanhållen nolla i SHLs historia. 3 sekunder bättre än Östberg och cirka 3 minuter ifrån Saláks rekord. Med andra ord två FBK-målvakter i toppen av den listan, imponerande! Sen Alexander Johansson kom tillbaka från sin avstängning har man levererat fina resultat efter varandra och det är inget tal om att Johansson är oerhört viktig för det här laget med både sitt spel och sitt sätt att vara utanför isen. Med förstakedjan intakt igen så ser laget väldigt mycket bättre välkomponerat ut och senast gjorde dessutom andrakedjan med Gulas-Eriksson-Ek-Åslund en bra match där framförallt Gulas fick göra mål igen. Oerhört viktigt att få igång honom inför ett slutspel.HV71 har även dom gått riktigt bra på slutet och har andraplatsen i sikte. Man behöver vinna mot Färjestad samtidigt som Frölunda vinner över Linköping för att nå just den platsen. Man har vunnit fem av dom sex senaste matcherna där förlusten kom mot torsdagens motståndare Färjestad i lördags. Chansen att lagen stöter på varandra igen inom en snar framtid är relativt stor. Tar FBK sjätteplatsen och Linköping vinner så blir det en kvartsfinal mellan rivalerna. Och även om FBK förlorar och får spela åttondelsfinal så kan man ta sig vidare till kvarstfinalen och få möta tvåan i serien vilket i sånt fall mycket väl kan vara HV71 även då.Det är som sagt en mycket oviss sista omgång där det finns många olika scenarion som kan inträffa, frågan är hur det hela slutar, vid lite efter 21:00 imorgon så vet vi svaret på den frågan.Skadeläget i FBK är oförändrat i skrivande stund vilket innebär att Enock, Tollefsen och Grundel missar matchen. I HV71 saknar man med säkerhet Reese och Laine. Törngren har inte spelat tre senaste och senast saknades även Hansson och Bengtsson, återstår att se hur friska man är alltså. Målvaktsfrågan är helt öppen för båda lagen, Stéen har varit grym senaste tiden samtidigt som haugen varit bäst sett över hela säsongen. PW var ruskigt bra senast mot FBK men Söderström har varit den bäste av dom sett över hela säsongen så gissningen just nu är på Haugen mot Söderström i burarna.Johansson - Ryno - NygårdGulas - Eriksson Ek - ÅslundNilsson - Asplund - J.PerssonThorell - L.Persson - SteenJämtinSkogs - NygrenHolös - ErixonWikstrand - LeanderssonHV71 - Färjestad BKKl 19:00, C More LiveKinnarps Arena, Jönköping