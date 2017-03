Kinnarps Arena, 2017-03-18 15:15

HV71 - Färjestad



Inför kvartsfinal 1:7 Hv71 - Färjestad BK

Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.

0 KOMMENTARER 169 VISNINGAR 0 KOMMENTARER169 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-03-17 20:47:10 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-03-17 20:47:10

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-03-17 20:47:10

Färjestad

2017-03-15 21:30:00

Färjestad

2017-03-14 20:00:06

Färjestad

2017-03-13 21:56:53

Färjestad

2017-03-12 14:48:58

Färjestad

2017-03-11 19:58:14

Färjestad

2017-03-10 19:28:00

Färjestad

2017-03-09 21:19:21

Färjestad

2017-03-08 16:23:00

Färjestad

2017-03-07 21:35:41

ANNONS:

Färjestad avancerade som sagt vidare till kvartfinal efter att ha slagit ut Djurgården i åttondelsfinalen. Matchserien vann Färjestad med 2–1 efter tre jämna och intensiva bataljer. Den avgörande matchen spelades i onsdags så det är ett Färjestad med matchtempo i kroppen som är redo för match. Hv71 slutade på andraplats i tabellen med 98 inspelade poäng vilket var 11 pinnar mer än vad Färjestad fick ihop. Smålänningarna avslutade grundserien på ett starkt sätt då de vann 7 av de 8 avslutande matcherna. Hemma i Kinnarps Arena har de vunnit de 5 senaste matcherna och totalt sett var dem det näst bästa laget i serien på hemmaplan. Kollar vi vidare på statistiken på ser det fortsatt bra ut för Hv71, de gjorde 152 mål i serien vilket var tredje mest och de släppte endast in 99 mål vilket var klart minst.Kollar vi på hur det har gått i matcherna mellan dessa båda lagen under säsongen så är det fördel Hv71. De gick segrande ur tre utav fyra matcher och släppte endast in 5 mål totalt i dessa matcher. Med tanke på hur högt HV placerade sig i tabellen och eftersom de vann tre utav matcher mot Färjestad så får HV anses som stora favoriter i detta kvartsfinalmöte.Stefan Stéen vaktade Färjestads mål i samtliga matcher mot Djurgården och får anses ha tagit över förstaspaden, han lär därför få fortsätta i kassen. Hv71 har två starka målvakter i form utav Linus Söderström och Fredrik Pettersson Wentzel, här är det inte självklart vem som kommer att få starta i mål men liten fördel är det nog ändå för Söderström. Han släppte in minst antal mål i snitt per match sett över hela säsongen och avslutade med att vinna mot just Färjestad i grundseriens sista match.Färjestad fick Johan Ryno avstängd efter andra åttondelsfinalen, det återstår två matcher på Rynos avstängning så han missar både lördagens och måndagens match. Under torsdagen så meddelade även klubben att Ole-Kristian Tollefsen har spelat färdigt för säsongen efter att han ådragit sig en hjärnskakning som spökar. Tidigare meddelades det även att Hugo Enock troligen missar resterande del av säsongen. Utöver dessa avbräcken så kommer Färjestad även att få klara sig utav Tomas Skogs i denna första kvartsfinal, där hoppas man dock att han kan vara med på måndag.Skadeläget i Hv71 ser väldigt bra på förhand, där saknas nämligen enbart Teemu Laine.Dessa båda lagen har mött varandra i många heta bataljer under 2000-talet, lagen ogillar verkligen varandra så det är stora möjligheter till att vi kommer få en riktigt het kvartsfinalserie även denna gång.Nygård-Asplund-JohanssonJ.Persson-Eriksson Ek-GulasNilsson-L.Persson-ÅslundSteen-Jämtin-Thorell(Gustafsson)Nygren-WikstrandErixon-HolösLeandersson-GrundelBrandhammarStefan StéenLara HaugenFärjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.Man låg under med 1-2 inför sista perioden. Då reparerade Wikstrand sitt misstag och vändningen satte igång. Joel Eriksson-Ek var en gigant och FBK tar sig vidare till kvartsfinal mot HV71.Efter att vardera lagen vunnit varsin match är det nu dags för ett avgörande när Färjestad - Djurgården stöter samman i Karlstad igen.Det blir en tredje avgörande match efter att Djurgården avgjort i förlängningen via en omdiskuterad situation där Stéen inte fick friheten att rädda. SHL i ett nötskal den här säsongen, rekommenderar er att titta på Petter Lasu-Nilssons intervju efter Luleås match.Efter att Färjestad vann den första åttondelsfinalen hemma i Karlstad så vänder nu serien till Stockholm, där väntar ett slutsålt Hovet.Första åttondelsfinalen vann Färjestad hemma i Karlstad i vad som var en tight historia.Det blev ingen kvartsfinal direkt för Färjestad när man förlorade mot HV71 på torsdagskvällen. Hade man vunnit matchen hade man tagit sig över strecket för motståndaren i åttondelen Djurgården tog sin sjunde raka seger borta mot Skellefteå och hade på så vis hjälpt FBK till kvarten. Nu blir det alltså ett klassikermöte i bäst av tre!Färjestad förlorade borta mot Hv71 under torsdagskvällen vilket innebär att det blir åttondelsfinal spel i Karlstad på lördag.Förutsättningarna vet vi, en match kvar och en kvartsfinalplats i siktet. Kan FBK lyckas med sitt mål eller blir det en åttondelsfinal på lördag?Färjestad tar chansen och vinner i Malmö men räcker det? Ja det är frågan nu vänder vi mot Jönköping i Morgon för match på torsdag igen.