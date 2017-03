Löfbergs Arena, 2017-03-20 19:00

Färjestad - HV71



Inför kvartsfinal 2:7 Färjestad BK - HV71

Färjestad förlorade det första kvartsfinalmötet på bortaplan när de föll med 3–1 efter ett sent avgörande. Nu beger sig de båda lagen till Karlstad för kvartsfinal nummer två.

Den första matchen i detta kvartsfinalmöte gick till HV71 efter att de vunnit med 3–1 hemma i Kinnarps Arena. Det var en jämn match där HV tog över allt mer i tredje perioden så att de sedan kunde avgöra matchen med några få minuter kvar var inte jätte förvånande.Matchserien vänder nu till Karlstad där det väntar hemmamatch för Färjestad. Detta är en match som blir oerhört viktigt för Färjestad, skulle de förlora har de 0–2 i matcher och en bortamatch som väntar. Ska de lyckas kvittera till 1–1 i matcher så gäller det att de tar vara på de målchanser de skapar, senast gjorde de bara ett mål och det räcker naturligtvis inte för att vinna.Färjestad har mött HV71 två gånger på hemmaplan under säsongen, det första mötet vann HV då de vann med stabila 4–1. Andra mötet gick till Färjestad då de lyckades vinna med 1–0 i vad som var en tight historia. Anmärkningsvärt är att HV faktiskt har vunnit 7 av de 9 senaste matcherna som spelats i Karlstad, så det är onekligen en is de trivs på. Färjestad har dock varit hemmastarka på slutet, de har vunnit 8 av de 10 senaste och vunnit de 4 senaste under ordinarietid. Så sett till denna statistik är det onekligen ett spännande och troligen jämnt möte som väntas.Frånvarolistan i de båda lagen ser ut att vara oförändrat inför denna match. Detta betyder att Färjestad fortsatt saknar Ole-Kristian Tollefsen , Hugo Enock, Tomas Skogs och Johan Ryno . Gästande HV71 saknar endast Teemu Laine.Färjestad skiftade lite oväntat målvakt när första kvartsfinalen spelades i lördags, Stefan Stéen stod samtliga åttondelsfinaler mot Djurgården men nu var det alltså Lars Haugen som vaktade målet istället. Norrmannen gjorde det bra i mål och han lär få fortsatt förtroende i kassen. Noterbart är dock att Haugen när som helst ska få barn så han kan vara tvungen att bege sig till Oslo.Vi kan räkna med att Linus Söderström får fortsatt förtroende i HV kassen, han gjorde en bra första match så det finns ingen anledning till att byta.Nygård-Asplund-JohanssonJ.Persson-Eriksson Ek-GulasNilsson-L.Persson-ÅslundSteen-Jämtin-Thorell(Gustafsson)Nygren-WikstrandErixon-HolösLeandersson-GrundelBrandhammarLats HaugenStefan Stéen