Löfbergs Arena, 2017-03-24 19:00

Färjestad - HV71



Vinna eller försvinna för Nygren och Färjestad

Inför kvartsfinal 4:7 Färjestad BK - HV71

Efter att Färjestad förlorat även det tredje kvartsfinalmötet mot HV71 så krävs det nu att de vinner fyra raka, med start på fredag.

Färjestad förlorade det tredje kvartsfinalmötet mot HV71 när smålänningarna tillslut kunde vinna med 4–3 efter förlängning. Det var en tight match som kunde gått åt vilket håll som helst och det var nog en match som Färjestad hade varit tvungna att vinna för nu blir det oerhört tufft att ta sig vidare från detta. Det krävs att de vinner fyra raka matcher mot HV varav två av dessa måste komma på bortaplan. Men de måste ta en match i taget och börja med att vinna fredagens match hemma i Karlstad.Detta blir den andra matchen i kvartsfinalserien som spelas i Karlstad. Första matchen i Karlstad vann HV ganska enkelt med 3–1 i en match där Färjestad inte alls fick till spelet. Det såg lojt ut långa stunder och spelarna såg inte speciellt intresserade av att vinna matchen, fredagens match kan vara säsongens sista hemma i Karlstad så förhoppningsvis får vi se ett helt annat hemmalag denna gång.Per Åslund åkte på en ful tackling utav Andreas Borgman i förra matchen och tvingades kliva av. Under torsdagen kunde det konstateras att Åslund åkt på en hjärnskakning och att det är färdigspelat för hans del i denna kvartsfinalserie. Rasmus Asplund saknades i onsdagens match, där tas det ett beslut under fredag förmiddag om han kan spela denna match eller ej. Målvakten Lars Haugen begav sig till Oslo under torsdagsmorgonen för att hans fru skulle föda barn så räkna med att Haugen inte finns i båset denna gång, hans plats tas säkert av Adam Werner. Utöver dessa spelare så saknas sedan tidigare både Ole-Kristian Tollefsen och Hugo Enock.HV saknar sedan tidigare Teemu Laine och David Ullström, utöver dessa två så får de nu även klara sig utan Borgman som blev avstängd i fem matcher efter tacklingen på Åslund.I de båda målen kommer det garanterat se ut som det mestadels har gjort i tidigare matcher, Stefan Stéen vaktar Färjestads och Linus Söderström vaktar HV kassen.Nygård-Ryno-JohanssonNilsson-Eriksson Ek-GulasGustafsson-L. Persson-J. PerssonSteen-Jämtin-ThorellNygren-ErixonWikstrand-GrundelSkogs-HolösLeanderssonStefan StéenAdam WernerEfter att Färjestad förlorat även det tredje kvartsfinalmötet mot HV71 så krävs det nu att de vinner fyra raka, med start på fredag.Färjestad gjorde en bra match nere i Jönköping under onsdagskvällen men fick tillslut se sig besegrade efter ett tidigt sudden avgörande.Kniven mot strupen är det som gäller för Färjestad ska dom reducera matchserien eller ska HV koppla greppet ännu meraHv var spelmässigt flera nummer större och FBK lyckades aldrig ens komma nära trots en kvittering i slutet av andra. Ska man orka vända detta så ska det nära nog till ett mirakel.Färjestad förlorade det första kvartsfinalmötet på bortaplan när de föll med 3–1 efter ett sent avgörande. Nu beger sig de båda lagen till Karlstad för kvartsfinal nummer två.Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.Man låg under med 1-2 inför sista perioden. Då reparerade Wikstrand sitt misstag och vändningen satte igång. Joel Eriksson-Ek var en gigant och FBK tar sig vidare till kvartsfinal mot HV71.Efter att vardera lagen vunnit varsin match är det nu dags för ett avgörande när Färjestad - Djurgården stöter samman i Karlstad igen.Det blir en tredje avgörande match efter att Djurgården avgjort i förlängningen via en omdiskuterad situation där Stéen inte fick friheten att rädda. SHL i ett nötskal den här säsongen, rekommenderar er att titta på Petter Lasu-Nilssons intervju efter Luleås match.