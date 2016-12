Inför: Leksand IF - Färjestad BK

Ett nytt år står på glänt, men innan vi ringer in det nya året så ska vi spela 2016 års sista SHL match, Färjestad beger sig upp till Dalarna för att möta Leksand.

Färjestad åker upp till Leksand under fredagsförmiddagen för att spela årets sista SHL match. Laget kommer senast från en stabil 3–0 vinst hemma mot Linköping. En vinst som satt skönt för såväl laget som för supportrarna. Efter att ha haft en ostabil defensiv de senaste matcherna så visade Färjestad att de kan spela bra även i egen zon, de höll nollan och bjöd inte Linköping på alls många farliga lägen. Fortsätter de att spela som i den matchen så är de bevisligen ett svårslaget lag.Leksand i sin tur kommer senast från en bra insats borta mot Skellefteå. Masarna förlorade visserligen efter förlängning med 4–3 men det var nog inte många som trodde att de skulle lyckas få med sig en poäng ifrån Västerbotten. Notera att Leksand har vunnit 4 av de 5 senaste matcherna på hemmaplan, så i Tegera Arena har de goda chanser till att ta poäng.Färjestads John Persson gjorde en riktigt fin insats senast, han har tidigare under säsongen mestadels spelat i tredje- eller fjärdeformationen men har nu blivit uppflyttad till andra. Fortsätter Persson som mot Linköping så kommer det bli svårt för tränare Carlsson att hålla Persson borta spel i de högre formationerna.Ett glädjande besked för Färjestad är att Per Åslund gör comeback i matchen mot Leksand efter en längre tids skadeproblematik. Åslund börjar som extraforward och kommer sakta men säkert matchas in i det hela. Till årets sista match saknar alltså Färjestad endast Joel Eriksson Ek och Rasmus Asplund Nygård-Ryno-JohanssonJ.Persson-L.Persson-GulasGustafsson-Jämtin-SvenssonNilsson-Enqvist-SteenÅslundNygren-TollefsenErixon-HolösWikstrand-SkogsStefan Steén