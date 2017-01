Inför: Luleå HF - Färjestad BK

Coop Norrbotten Arena, 2017-01-21 16:00

Färjestad vann mötet mellan dessa båda lagen i torsdags hemma i Karlstad, nu är det dags för match två uppe i Luleå.





Återigen så är detta en väldigt viktig match för Färjestads del, trots de två poängen man tog i torsdags så är avståndet det samma upp till topp 6. Brynäs och Linköping som ligger på 5:e och 6:e plats har båda 61 poäng, vilket är 8 poäng mer än vad Färjestad har. För att knapra in på dessa lagen så är det viktigt att fortsätta ta poäng med jämna mellanrum.



Hemmalaget Luleå kommer förmodligen att sälja sig dyrt denna eftermiddag, de har revansch att kräva från matchen i torsdags och de behöver alla poäng de kan få för att inte riskera att komma utanför play in. Skulle de förlora även denna gång samtidigt som Djurgården vinner sin match mot



Ser vi på historiken mellan dessa båda lagen så är det fördel Färjestad när det kommer till grundserie matcherna. Karlstadslaget har nämligen vunnit de 6 senaste matcherna lagen emellan, men detta är som sagt i grundserien.



En spelare att hålla lite extra koll på denna eftermiddag är Färjestads







Skadeläget i Luleå ser ut att vara oförändrat Julius Junttila, Gustav Rydahl verkar alla missa även detta möte.





Förmodad laguppställning:

Nygård-Ryno-Johansson

Åslund-Eriksson Ek-Steen

Nilsson-Asplund-Thorell

Jämtin-Enqvist-J.Persson

(Neubauer)



Nygren-Tollefsen

Erixon-Holös

Wikstrand-Grundel

Skogs





Stefan Steén





Luleå HF – Färjestad BK

Kl. 16:00, C More Sport

Luleå HF – Färjestad BK

Kl. 16:00, C More Sport

Coop Norrbotten Arena, Luleå Lördag 16:00 är det dags för det andra mötet mellan dessa båda lagen inom loppet av tre dagar. Matchen i torsdags vann Färjestad med 3-2 efter förlängning, ett resultat som får anses rättvist sett till matchbilden.

Återigen så är detta en väldigt viktig match för Färjestads del, trots de två poängen man tog i torsdags så är avståndet det samma upp till topp 6. Brynäs och Linköping som ligger på 5:e och 6:e plats har båda 61 poäng, vilket är 8 poäng mer än vad Färjestad har. För att knapra in på dessa lagen så är det viktigt att fortsätta ta poäng med jämna mellanrum.

Hemmalaget Luleå kommer förmodligen att sälja sig dyrt denna eftermiddag, de har revansch att kräva från matchen i torsdags och de behöver alla poäng de kan få för att inte riskera att komma utanför play in. Skulle de förlora även denna gång samtidigt som Djurgården vinner sin match mot Leksand så skiljer det endast 2 poäng mellan lagen. Djurgården ligger i skrivande stund precis utanför play in på 11:e plats.

Ser vi på historiken mellan dessa båda lagen så är det fördel Färjestad när det kommer till grundserie matcherna. Karlstadslaget har nämligen vunnit de 6 senaste matcherna lagen emellan, men detta är som sagt i grundserien.

En spelare att hålla lite extra koll på denna eftermiddag är Färjestads Rasmus Asplund. Han var Färjestads klart bäste spelare i torsdags och var en stor anledning till de 2 poängen. Även backen Jonas Holös kan det vara värt att lägga lite extra bevakning på, han gjorde två mål senast och har totalt gjort 3 mål på två matcher mot Luleå denna säsong. Anton Gustafsson missade förra matchen och kommer även att stå över denna gång. Tyvärr för Färjestads del så missar även Linus Persson och Milan Gulas lördagens match. Persson blev olyckligt träffad av en puck senast och kan därför inte delta, Gulas har åkt på magsjuka och blir därför kvar på hemmaplan. Lukas Enqvist och Henrik Neubauer följer med laget upp till Luleå och täcker upp för de som inte kan vara med.

Skadeläget i Luleå ser ut att vara oförändrat Julius Junttila, Gustav Rydahl, Petter Emanuelsson, Linus Nässén och Pontus Själlin verkar alla missa även detta möte.

Förmodad laguppställning:

Nygård-Ryno-Johansson
Åslund-Eriksson Ek-Steen
Nilsson-Asplund-Thorell
Jämtin-Enqvist-J.Persson
(Neubauer)

Nygren-Tollefsen
Erixon-Holös
Wikstrand-Grundel
Skogs

Lars Haugen
Stefan Steén

