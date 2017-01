Malmö Arena, 2017-01-12 19:00

Malmö - Färjestad



Får vi se ett trendbrott mot Malmö för Färjestads del?

Inför: Malmö IF - Färjestad BK

Kan Färjestad vända på den negativa trenden? Fyra raka förluster och rejäl sjukstuga en längre tid ska bytas till vinst med överfullt lag.





Malmö kommer från ett dubbelmöte mot



Hur ser det då ut i lagen inför matchen? Hemmalaget saknade



Notera att inför matchen kommer man att hissa Mats Lusths tröja till taket i Malmö Arena.



Dom nya kedjorna förväntas se ut enligt följande:

Nygård-Ryno-Johansson

Åslund-Eriksson Ek-Gulas

Nilsson-Asplund-Thorell

Jämtin-L Persson-J Persson

(Svensson)



Tollefsen-Nygren

Wikstrand-Grundel

Erixon-Holøs

Enock (Brandhammar)



Lars Haugen

Stefan Stéen



Malmö IF - Färjestad BK

Kl 19:00, C More Live 4

Malmö Arena, Malmö



Källor:

www.vf.se

ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-01-11 20:48:06

Kan Färjestad vända på den negativa trenden? Fyra raka förluster och rejäl sjukstuga en längre tid ska bytas till vinst med överfullt lag.Sjukdomarna fortsätter att härja i Färjestad och man vet inte vilket lag man kommer kunna ställa upp med under morgondagens match mot Skellefteå.Efter den stora frånvaron i truppen så var det inte överraskande att det blev förlust mot Brynäs. De som spelade gjorde dock en riktig kämpainsats och bar upp skölden fint.Som det spekulerades via Expressen idag på morgonen så är det klart att värmlänningen Gustaf Thorell är klar för Färjestad.Det är ett tungt sjukdomsdrabbat Färjestad som under kvällen beger sig till Gävle för att ta sig an ligatvåan Brynäs.Det var ett skadedrabbat Färjestad som på tisdagkvällen äntrade ett kokande Scandinavium, ett Scandinavium med siktet inställt på ännu en hemmaseger.Ett riktigt rival möte väntar i Scandinavium på tisdagskvällen när Frölunda och Färjestad ska göra upp för tredje gången denna säsong.Färjestad meddelade vid lunch tid på måndagen att de har förlängt kontraktet med Johan Ryno.Det var laddat för publikfest när Leksand tog emot gästande Färejstad för andra gången denna säsong. Inget av lagen vill avsluta året med en förlust, men bara ett lag kan vinna.Ett nytt år står på glänt, men innan vi ringer in det nya året så ska vi spela 2016 års sista SHL match, Färjestad beger sig upp till Dalarna för att möta Leksand.