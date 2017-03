Inför Malmö IF - Färjestad BK

Slutspurten tågar vidare, Färjestad jagar fortfarande topp sex och har guldläge som möter Malmö i morgon, vid vinst i morgon så går dom upp på 6:e plats, och med Frölunda vinst så stannar dom där och sista omgången blir hel dramatisk och spännande

Färjestad startar imorgon på skånsk mark mot Malmö IF för att för att sedan åka till Jönköping för sista grundserie matchen för denna säsong inann slutspelet drar igång.Malmö kommer från ett nederlag mot Djurgården och är troligtvis mycket revansch sugna,så det gäller att för Färjestad presterar som aldrig förr om man skall komma topp sex som det har varit på tal hela säsongen.Lagen har mötts 3 gånger tidigare denna säsong och i mötena har Färjestad dragit det längsta strået med 2 vinster utav 3,då matcherna slutat 2-4 respektive 1-0(OT), 2-3 i favör för Karlstad laget.Färjestad befinner sig just nu i en formtopp och har två super nollor i målet så vem som står är jag frågande till?Färjestad kommer närmast ifrån en 1-0 seger mot HV71 där man verkligen visade att man inte gett upp topp sex.Färjestad har vunnit 3 matcher med 0 insläppta, bra facit blir det en 4:e nolla?.En annan bidragande faktor till att det gått bra nu på slutet är att man fått tillbaka en av lagets viktigaste pusselbitar,Alex J som bevisat i dom 3 sista matcherna att han är en otroligt stark hockey spelare som bidrar så mycket mer än bara hockey på och utanför isen,mycket viktig pusselbit som måste vara hel för att Färjestad ska kunna leverera verkar det som.Hans återkomst gjorde den heta förstakedjan komplett igen.Malmö kommer senast ifrån 4-0 förlust emot Djurgården. Men dom siffrorna speglade inte match bilden.För att Färjestad ska ha någon som helst chans att nå 6:e platsen,är allt annat än tre poäng otänkbart. Förutsättningarna är som följer,Färjestad måste vinna och ta 3p medans Skellefteå förlorar då tar vi oss upp på 6:e plats. Glas klart eller hur?så nu kör vi gasen i botten Färjestad och släpper allt vi har och fokuserar på uppgiften till 200%Förmodad Laguppställning.Spelar Inte Ole Kristian Tollefesen ( Hjärnskakning),Spelar Inte Hugo Enock(borta resten av säsongen av operation)Johansson – Ryno – NygårdGulas – Eriksson Ek – ÅslundNilsson – Asplund – J.PerssonThorell – Jämtin – PerssonSteenSkogs – NygrenHolös – Erixon Stefan Steen ? Vem står ? Lars Haugen ? Vem står ?Malmö IF - Färjestad BKKl 19:00 Cmore HockeyMalmö Arena, Malmö