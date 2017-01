Behrn Arena, 2017-01-31 19:00

Örebro - Färjestad



Steén lär börja i kassen mot Örebro

Inför: Örebro HK - Färjestad BK

Färjestad beger sig de dryga 11 milen till Örebro under tisdagen för att försöka ta ytterligare poäng i jakten på topp 6.





Färjestad kommer senast från en 4-3 vinst hemma mot



Kollar vi på Örebros form så ser det bättre ut nu än vad det gjorde för några omgångar sedan. De har nu vunnit 3 av de 4 senaste matcherna och tränarbytet verkar ha gett resultat. Efter att ha varit ytterst nära att byta plats med



Senast kommer Örebro från en 3-2 seger hemma mot Djurgården efter förlängning. Det var en match som länge såg ut att gå förlorad för Örebros del, de låg under med 2-0 när det återstod drygt 4 minuter av matchen men lyckades alltså vända och vinna tillslut.



Detta blir det fjärde och sista(?) mötet mellan dessa både lagen för säsongen. De tidigare matcherna har alla varit jämna och hemmalaget har gått vinnande från varje batalj, en trend som Färjestad så klart vill sätta stopp för.



I senaste matchen så saknade Färjestad två spelare,



Örebro saknade senast följande spelare,



Stefan Steén lär få starta i Färjestad målet denna gång efter att ha kommit in starkt senast och inte släppt en puck förbi sig.



Förmodad laguppställning:

Nygård-Ryno-Johansson

Åslund-Eriksson Ek-Gulas

Nilsson-Asplund-Thorell

Jämtin-L. Persson-J. Persson

(A. Gustafsson)



Nygren-Tollefsen

Erixon-Holös

Wikstrand-Grundel

Skogs



Stefan Steén









Örebro HK – Färjestad BK

Kl. 19:00, C More Live 2

Behrn Arena, Örebro Det är med ett gott självförtroende som Färjestad beger sig till Örebro med, laget har tagit poäng i de 5 senaste matcherna och vunnit 4 av dessa. Efter att ha legat en bit efter topp 6 så är det faktiskt nu endast 4 poäng upp till Brynäs som ligger på den sista direkta kvartsfinalplatsen.Färjestad kommer senast från en 4-3 vinst hemma mot Karlskrona i lördags, en match de vände och vann efter att ha legat under efter första perioden. Det skönaste och bästa vi tar med oss från den matchen förutom poängen är att både Per Åslund och Milan Gulas gjorde sin bästa match på länge. Båda stod för 2 poäng vardera och bidrog start till vinsten, det är något de måste fortsätta göra om laget ska kunna klättra upp till topp 6.Kollar vi på Örebros form så ser det bättre ut nu än vad det gjorde för några omgångar sedan. De har nu vunnit 3 av de 4 senaste matcherna och tränarbytet verkar ha gett resultat. Efter att ha varit ytterst nära att byta plats med Leksand som ligger precis under kvalstrecket så har de nu 7 poäng tillgodo på leksingarna. De har 9 poäng upp till Karlskrona som just nu har den sista slutspelsplatsen, ska de kunna koppa ikapp KHK så krävs det nog poäng i denna match.Senast kommer Örebro från en 3-2 seger hemma mot Djurgården efter förlängning. Det var en match som länge såg ut att gå förlorad för Örebros del, de låg under med 2-0 när det återstod drygt 4 minuter av matchen men lyckades alltså vända och vinna tillslut.Detta blir det fjärde och sista(?) mötet mellan dessa både lagen för säsongen. De tidigare matcherna har alla varit jämna och hemmalaget har gått vinnande från varje batalj, en trend som Färjestad så klart vill sätta stopp för.I senaste matchen så saknade Färjestad två spelare, Rasmus Asplund och Anton Grundel . Det är oklart om Asplund missar denna match men räkna med att Grundel är tillbaka, han missade nämligen lördagens match på grund av tillökning i familjen. Kommer Asplund till spel så räkna med att han tar tillbaka sin plats mellan Nilsson och Thorell medans Gustafsson förmodligen får agera extraforward.Örebro saknade senast följande spelare, Viktor Ekbom Daniel Viksten , Sim Liivik, Joakim Andersson och Johan Adolfsson . Alla dessa ser ut att missa denna match och vi kan även lägga till en utav Örebros poängbäste spelare på skadelistan. Greg Squires ådrog sig nämligen en hjärnskakning senast och kan ej dela denna kväll.Stefan Steén lär få starta i Färjestad målet denna gång efter att ha kommit in starkt senast och inte släppt en puck förbi sig.Nygård-Ryno-JohanssonÅslund-Eriksson Ek-GulasNilsson-Asplund-ThorellJämtin-L. Persson-J. Persson(A. Gustafsson)Nygren-TollefsenErixon-HolösWikstrand-GrundelSkogsStefan Steén lars haugen ">Lars Haugen

