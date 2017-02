Lindab Arena, 2017-02-18 18:30

Rögle - Färjestad



Ikväll gäller det att kapten Nygren visar vägen till 3 pinnar, poäng som kan bli helt avgörande för klubbens vara eller icke vara i ett framtida slutspel.

Inför Rögle BK - Färjestad BK

Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum.

Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.



Gårdagens match lagen emellan var en besvikelse från Färjestads sida. Man tappade en 2-0 ledning till slutresultatet 4-5, en måstematch i värmlänningarnas ögon, men de räckte inte riktigt hela vägen. Idag spelas andra matchen i back to back mötet och den tar plats i Lindab Arena i Ängelholm.



Färjestad ligger just nu på en 8:e plats och i och med att Malmö som ligger på 7:e palats samt Brynäs på en 6:e plats möter varandra under eftermiddagen, så är kvällens poäng väldigt viktiga för Färjestad för att hålla jämna steg och inte tappa allt för många poäng. Rögle som ligger sist med Marginal har egentligen inget att kämpa för, men det gäller att inte underskatta dem, vilket jag tror var fallet undergårdagens möte. Samtidigt gäller det att inte överskatta sig själv likaså.



Förväntad Laguppställning



Nygård - Ryno - Gulas

Åslund - Eriksson Ek - J.Persson

Nilsson - Asplund – Thorell

L.Persson – Jämtin – Steen



Nygren – Skogs

Holös – Erixon

Enock – Grundel

Brandhammar – Gustafsson



Lars Haugen

Stefan Steen



Rögle BK – Färjestad BK

Kl: 18:30 Cmore Hockey

Lindab Arena, Ängelholm

Gårdagens match lagen emellan var en besvikelse från Färjestads sida. Man tappade en 2-0 ledning till slutresultatet 4-5, en måstematch i värmlänningarnas ögon, men de räckte inte riktigt hela vägen. Idag spelas andra matchen i back to back mötet och den tar plats i Lindab Arena i Ängelholm.Färjestad ligger just nu på en 8:e plats och i och med att Malmö som ligger på 7:e palats samt Brynäs på en 6:e plats möter varandra under eftermiddagen, så är kvällens poäng väldigt viktiga för Färjestad för att hålla jämna steg och inte tappa allt för många poäng. Rögle som ligger sist med Marginal har egentligen inget att kämpa för, men det gäller att inte underskatta dem, vilket jag tror var fallet undergårdagens möte. Samtidigt gäller det att inte överskatta sig själv likaså.Nygård - Ryno - GulasÅslund - Eriksson Ek - J.PerssonNilsson - Asplund – ThorellL.Persson – Jämtin – SteenNygren – SkogsHolös – ErixonEnock – GrundelBrandhammar – Gustafsson

0 KOMMENTARER 128 VISNINGAR 0 KOMMENTARER128 VISNINGAR VICTOR SUNDEBORN

2017-02-18 16:57:20

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-02-18 16:57:20

Färjestad

2017-02-17 21:49:55

Färjestad

2017-02-16 21:27:00

Färjestad

2017-02-06 16:56:13

Färjestad

2017-02-05 14:38:00

Färjestad

2017-02-02 21:38:32

Färjestad

2017-02-01 18:28:36

Färjestad

2017-01-31 21:22:58

Färjestad

2017-01-30 20:17:59

Färjestad

2017-01-28 19:42:00

ANNONS:

Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.Efter nästan två veckors uppehåll för Färjestads del så är det äntligen dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.Färjestad tog en riktigt stark trepoängare under söndagen när man lät Frölunda sätta sina omtalade flingor i halsen efter vinst med 3-2.För tredje gången denna säsong vankas det västderby när Frölunda tar emot gästande Färjestad. Senast lagen möttes var Färjestad hårt sjukdoms drabbade medan Frölunda var i sitt livs form. Matchen sluade 5-0 till Göteborgarna, men låt oss se hur dom axlar ett friskt Färjestad med revansch i blick.Det blev en stabil seger mot masarna efter att man hyllat Jonas Frögren inför matchen. Stefan Stéen var stabil i kassen och John Persson var framträdande i segern.Torsdag 19:00 släpps pucken i Löfbergs Arena i vad som är det sista mötet med Leksand för säsongen.Efter en ganska trög match så lyckades Färjestad ta ännu en viktig trepoängare i kampen om sjätteplatsen. "Lilliz" mål i powerplay visade sig bli avgörande.Färjestad beger sig de dryga 11 milen till Örebro under tisdagen för att försöka ta ytterligare poäng i jakten på topp 6.Löfbergs Arena var fullsatt och publiken var laddade för match. En gammal klyscha man brukar få höra är att "Det går fort i ishockey", men ikväll fick vi se hur mycket sanning det egentligen ligger bakom de bevingade orden.