Skellefteå Kraft Arena, 2017-02-28 19:00

Skellefteå - Färjestad



Senast fick Färjestad jubla högst i Skellefteå

Inför: Skellefteå AIK - Färjestad BK

Om inte topp-6 tåget redan har gått så är det nu Färjestads sista chans att haka på lagen som har de sista kvartsfinalplatserna.



Det återstår endast 5 omgångar utav grundserien i säsongens upplaga av SHL. Färjestad ligger efter 47 omgångar på en 8:e plats i tabellen med 75 inspelade poäng. På 6:e och sista direktplats till kvartsfinal ligger denna omgångens motståndare Skellefteå. De har 8 poäng mer än Färjestad så det är så gott som ett måste att Färjestad tar tre poäng om de ska ha någon chans att komma i kapp och förbi.



Färjestad kommer som sagt senast från en tung förlust hemma mot Linköping. Efter att ha varit i med i matchen efter två perioder så drog det sedan i väg i den tredje och slutresultatet skrev tillslut till 1–5. Färjestad hade chansen att ta kommandot i denna match flera gånger om när de fick flera chanser i



Skellefteå kommer senast från en 5–2 förlust borta mot







I Skellefteå så saknades Marcus Pettersson, Tim Söderlund, Oscar Möller och Sam Marklund i förra matchen. Oklart vilka utav dessa som kommer att komma till spel och inte.







Förmodad laguppställning:

Nygård-Ryno-Johansson

Åslund-Eriksson Ek-Gulas

Nilsson-Asplund-Thorell

Jämtin-L.Persson-J.Persson

(Steen)



Nygren-Skogs

Enock-Holös

Wikstrand-Grundel

Brandhammar



Lars Haugen

Stefan Steén





Skellefteå AIK – Färjestad BK

Kl. 19:00, C More Sport

powerplay . Men spelet stämde inte alls, det blev snarare mindre farligt så fort Färjestad hade numerärt överläge. Detta är givetvis något som måste bli betydligt bättre om de ska få fortsätta spela hockey på vårkanten.

Hv71 , dessförinnan hade de vunnit 4 av de 5 senaste så det är inget dåligt lag som ställer upp denna kväll. Dessa bådan lagen har stött på varandra tre gånger tidigare under säsongen och det är fördel Färjestad med 2–1 i matcher. Den första matchen uppe i Skellefteå vann Färjestad med hela 5–0 efter en perfekt genomförd bortamatch. Senaste mötet vann dock Skellefteå när de tog 3 poäng i Karlstad efter att ha avgjort matchen med 2 sekunder kvar. Ole-Kristian Tollefsen och Sebastian Erixon missar denna match men Alexander Johansson som har varit avstängd i 5 matcher gör comeback denna kväll.

Om inte topp-6 tåget redan har gått så är det nu Färjestads sista chans att haka på lagen som har de sista kvartsfinalplatserna.Båda lagen vann sin senaste match, men när det kommer till inbördes möten, har matcherna denna säsongen varit i tydlig Färjestadfavör. 3 av 3 matcher har värmlänningarna knipit åt sig, men om det blir en fjärde seger imorgon kan bara hockeygudarna sia om. en sak är dock säker, det blir en publikfest av högsta rang.Det blev en knapp men trots det stabil seger mot Karlskrona. Nygren visade vägen med mål i första bytet och Asplund avgjorde i tom kasse. Haugen håller sin sjätte nolla för säsongen och har hållt tätt i 120 minuter i sträck.Efter två raka förluster mot jumbon Rögle i helgen där man hade rejäl chans att rycka närmare en plats till topp sex men misslyckades så vann man mot Djurgården under tisdagen och studsade tillbaka till vinnarspåret.Efter att ha åkt på två raka förluster mot Rögle så klev Färjestad återigen upp på vinnarspåret när de bortaslog Djurgården på tisdagskvällen.Vid en presskonferens i löfbergs Arena som startade 15:00 idag så tillkännagavs det att Peter Jakobsson tar över rollen som sportchef när Håkan Loob väljer att avsluta sin roll efter säsongen.Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.Efter nästan två veckors uppehåll för Färjestads del så är det äntligen dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.