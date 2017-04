Jens Westin tidigare i MODO

Jens Westin till FBK

Under fredagen presenterades två nyförvärv och under lördagsförmiddagen presenterades ytterligare ett i form av en back.





Jens säger följande om flytten till Karlstad på Färjestads hemsida: "– Ska bli grymt kul att få komma till en storklubb och på något sätt vara del i det nya man vill skapa i Färjestad" och han beskriver sig själv som en defensiv back från början men som även har utvecklat offensiven de senaste åren.



Håkan Loob uttalar sig också på hemsidan angående värvningen av Jens: "– Det vi tar hit är en back med stort hockeykunnande, som dessutom visat prov på ett stort ledarskap och karaktär. Det är en kille som med sin inställning är beredd att offra det där lilla extra för laget och han har varit en av de ledande spelarna i årets Timrå."



Vid 10 tiden under förmiddagen presenterade Färjestad ännu ett nyförärf på sin officiella hemsida. Denna gång var det den 27 år gamle backen Jens Westin som presenterades. Jens säger följande om flytten till Karlstad på Färjestads hemsida: "– Ska bli grymt kul att få komma till en storklubb och på något sätt vara del i det nya man vill skapa i Färjestad" och han beskriver sig själv som en defensiv back från början men som även har utvecklat offensiven de senaste åren. Håkan Loob uttalar sig också på hemsidan angående värvningen av Jens: "– Det vi tar hit är en back med stort hockeykunnande, som dessutom visat prov på ett stort ledarskap och karaktär. Det är en kille som med sin inställning är beredd att offra det där lilla extra för laget och han har varit en av de ledande spelarna i årets Timrå." Jens har under de senaste fyra säsongerna spelat med Timrå IK i Hockeyallsvenskan, under den senaste säsongen stod han för 3+12 på 50 grundseriematcher. Han har även representrat MODO under totalt sex säsonger. Jens är född i Kramfors, är som sagt 27 år gammal, mäter 181 cm och väger 88 kg. Kontraktet är skriver på 1+1 år.

