Jesse Virtanen klar för Färjestad

Färjestad presenterade under onsdagen ett spännande nyförvärv i form utav backen Jesse Virtanen

Under onsdagsförmiddagen presenterade Färjestad sitt sjätte nyförvärv till den kommande säsongen, denna gång var det en finsk landslagsback i form utav Jesse Virtanen som presenterades.



Virtanen kommer senast från Liiga klubben Lukko som han har representerat större delen av sin karriär, han mäter 181 cm, väger 84 kg och är 25 år gammal.

Under säsongen som nyligen avslutades gjorde Virtanen 39 poäng fördekat på 9 mål och 30 assist så det är onekligen en poängstark back som ansluter till laget.



Tillträdande sportchefen Peter Jakobsson kommenterar nyförvärvet på följande sätt på klubbens hemsida: ?"-Skönt att kunna landa en poängstark back som kommer att bli en viktig kugge i laget".



Kontraktet med Virtanen är skrivet över en säsong, något som Virtanen själv önskade med tanke på att han aldrig representerat en klubb utanför Finland tidigare.

0 KOMMENTARER 221 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-04-26 15:35:03

