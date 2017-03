Leif Carlsson lämnar Färjestad

Leif Carlsson lämnar Färjestad

Färjestad meddelade under eftermiddagen att Leif Carlsson lämnar klubben

Färjestad meddelade under eftermiddagen på sin officiella hemsida att man bryter avtalet med huvudtränaren Leif Carlsson . "Leffe" hade kontrakt även över nästa säsong men detta väljer alltså klubben att bryta i förtid.Leif har tränat Färjestad i olika former under totalt 8 säsonger och har även spelat i föreningen i 10 säsonger. Detta är den enda förändringen Färjestad gör när det gäller tränarstaben, de övriga tränarna sitter således kvar på sina positioner.Saxat från Färjestads hemsida:"– Leif Carlsson, en mångårig och mycket kompetent medarbetare som har bidragit med, och stått för stor del av de framgångar Färjestad BK haft. Jag har stor respekt för Leif som person och för det hockeykunnande han besitter, dessutom en god vän på det personliga planet.– I dialog med Leif har vi kommit fram till att en förändring behövs och att Leif därmed lämnar Färjestad BK, säger Stefan Larsson."Vi tackar Leif för hans tid i klubben och för de framgångar han har bidragit till, återstår att se vem som tar över skutan nu.Magnus Nygren hade tillsammans med lagkamraterna en avslutning av säsongen i lördags på en krog i Karlstad. Det uppstod tyvärr mycket tråkigheter senare på kvällen utanför Sibylla.Färjestad meddelade under eftermiddagen att Leif Carlsson lämnar klubben?HV71 tog en stabil seger mot Färjestad och verkade ha full kontroll matchen igenom. Även om Färjestad reducerade två gånger om till 2-3 innan perioden var slut och låg på hårt för en kvittering hela tredje perioden men fick inte in pucken. HV71 därmed vidare till semifinal och Färjestads säsong är slut.Efter att Färjestad förlorat även det tredje kvartsfinalmötet mot HV71 så krävs det nu att de vinner fyra raka, med start på fredag.Färjestad gjorde en bra match nere i Jönköping under onsdagskvällen men fick tillslut se sig besegrade efter ett tidigt sudden avgörande.Kniven mot strupen är det som gäller för Färjestad ska dom reducera matchserien eller ska HV koppla greppet ännu meraHv var spelmässigt flera nummer större och FBK lyckades aldrig ens komma nära trots en kvittering i slutet av andra. Ska man orka vända detta så ska det nära nog till ett mirakel.Färjestad förlorade det första kvartsfinalmötet på bortaplan när de föll med 3–1 efter ett sent avgörande. Nu beger sig de båda lagen till Karlstad för kvartsfinal nummer två.Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.