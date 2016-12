Leksand IF - Färjestad BK

Det var laddat för publikfest när Leksand tog emot gästande Färejstad för andra gången denna säsong. Inget av lagen vill avsluta året med en förlust, men bara ett lag kan vinna.

Det var ett hemmastarkt Leksand s IF med 5 vinster de 6 senaste matcherna på hemmaplan som tog emot ett bortasvagt Färjestad BK med endast 1 vinst de 6 senaste bortamatcherna, värt att notera är dock att den vinsten just kom i Tegera Arena. Annars var det två lag som båda jagade poäng för avancemang av olika slag. Färjestad för att ligga över slutspelssträcket och Leksand för att undvika kvalspel. Det var laddat för publikfest i Dalarna.Period 1.Matchen inleddes med böjande spel, där man bytte chanser av varandra, men någon riktigt farlighet uppstod inte. Efter 5.10 spelade drog Färjestads Lukas Enkvist på sig en tvåminutare för tripping och Leksand fick prova på lyckan i numerärt överläge. Ett Leksand som de senaste matcherna hittat formen i just den spelformen, medan Färjestad tillfälligtvis låg på väldigt negativa siffror med en man mindre på banan. Färjestad redde dock ut situationen utan större farligheter och kunde därefter fokusera mer på det offensiva spelet. Färjestad skapade en ganska vass chans genom Linus och John Persson . De kombinerade sig fram och John Persson avslutade, ett skott som endast med några centimeter passerade Atte Engren s Högre stolpe. Efter det hade Färjestad en hel del framåt, främst genom kedjan med Ryno, Nygård och Johansson som tidigt hamnade i fokus. Men Färjestad skulle återigen dra på sig en utvisning efter 13 minuter spelade, genom Andreas Jämtin, Boarding. Endast sekunder senare var Leksand ett stolpskott ifrån ett ledningsmål, skottet levererat från blålinjen genom Alexander Ytterell . Men mer än så blev det inte, Färjestad gick segrande även ur denna duell och vi kunde stänga ned den första perioden med ett 0-0 resultat.Period 2.Nästan direkt blir det farligt, då Martin Grönberg får ett friläge mot Haugen fint framspelad av förre FBK-spelaren Johan Olofsson , men Haugen stod emot och ställningen allt jämnt 0-0. Precis som i första perioden drog även Färjestad här på sig en utvisning efter knappt 5 minuter spelade, åter igen genom Andreas Jämtin. Ett boxplay som Färjestad med nöd o näppe klarade sig ur efter en bombardemang från leksandshåll. Men det var inte slut där, endast två minuter senare drog gästerna ännu en gång på sig en utvisning, denna gång ett lagstraff efter att har varit för många spelare på banan. Färjestad tog sig visserligen ur även denna situation med äran i behåll, men att ständigt lira med en man mindre är inte en hållbar spelstil om man i slutändan vill gå vinnande från matchen. Det tog inte heller lång tid efter den avklarade utvisning innan det återigen var dags för spel med skilt manskap, men denna gång var det en leksandspelare som fick sätta sig på botbänken. Färjestad visade dock upp ett riktigt svagt spel i Powerplay och Leksand kunde med enkelhet klara det. Färjestad skulle få chansen igen då Leksands Ben Youds drog på sig en tvåa för hooking, men målen uteblev allt jämnt då inget av lagen tycktes kunna behärska spelformen. Andra perioden slutade alltså mållös och denna förväntade publikfesten uteblev allt jämnt.Period 3.Spelet inleddes lika chansfattigt som matchen i sin helhet sett ut, men efter 3 minuters spel, skulle det första målet falla. Det var den förra Leksandskeepern Johan Ryno som kunde näta för gästande Färjestad. Detta tycktes komma som en tändvätska för leksingarna, för efter det fallna målet började de trycka på som aldrig förr, och då kom också kvitteringen. Den forna färjestadforwarden Johan Olofsson skrinnade sig fri och avslutade distinkt bakom Lars Haugen i FBK-kassen. Och med 6.30 kvar att spela så kunde Leksand fullborda vändningen. Lagkaptenen Jesper Ollas kunde raka in en retur och 2-1 var ett faktum. Färjestad chansade i slutet genom att rycka målvakten och spela med 6 man, men Färjestad drog på sig en utvisning och kunde därefter inte resa sig.Leksand vidhöll alltså sitt starka hemmafacit året ut och tog viktiga poäng i sin jakt på bättre placeringar.Ställningen i matcher lagen emellan är nu 2-1 till Färjestad och ytterligare 1 match återstår, en match som kommer spelas i Karlstad.Matchens tre stjärnor1 Johan Ryno : Gjorde lagets enda mål och visade ändå lite fart i en annars långsam match2. Tomas Skogs: Gör en helt okej defensiv insats, noteras även för en assist till Rynos mål3. Milan Gulas : Sliter på som vanligt, men idag gav det inte utdelning.MÅL/ASSISTJ.Ryno ( T.Skogs)J.Olofsson (M.Lauridsen)2-1 J.Ollas ( A.Ytterell)