Loob lämnar Färjestad

Färjestad meddelade under måndagseftermiddagen att nuvarande sportchef och general manager Håkan Loob lämnar klubben efter säsongen.

Färjestad kallade till presskonferens där de skulle presentera ändringar i den sportsliga organisationen. Det som sedan meddelades var att en utav klubbens största genom tiderna lämnar föreningen efter den nuvarande säsongen.

Efter 33 (!) år i Färjestad BK lämnar Håkan Loob sin nuvarande roll som sportchef och general manager.



Loob vann 6 SM-guld under alla sina säsonger i klubben och den betydelsen han har haft för klubben går inte att sätta ord på. Vi på Färjestad redaktionen vill passa på att tacka Håkan för allt han gjort för klubben och önskar honom all lycka i framtiden.

Återstår att se vem eller vilka som tar över Håkans tjänster.

SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-16 15:29:00

