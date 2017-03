Martin jublar i landslaget med möjligtvis en kommande lagkamrat i Dick Axelsson?

Martin Johansson först in

För en halvtimme sen gick Färjestad ut med sitt första nyförvärv inför nästa säsong. Som mrmadhawk avslöjade är det en "hemvändare" vi får se.





Martin och hans bror Marcus (Washington Capitals) är födda i Landskrona men båda ser Karlstad och Färjestad som sitt andra hem. Marcus sommartränar alltid med FBK inför



Kontraktet är skrivet på 2+1 år för 29-åringen. Avgående sportchefen Håkan Loob om Johansson: "Tycker det är kul att han kommer hem. Han har haft en riktigt bra utveckling de senaste säsongerna med bland annat spel i





Martin Johansson återvänder till Karlstad efter 8 säsonger "utomsocknes". Han lämnade Färjestad under säsongen 08/09 där han spelade för Malmö och Mora i allsvenskan några matcher. Mora stannade han i under två säsonger i allsvenskan innan flyttlasset gick till Brynäs där han också gjorde två säsonger men då i SHL med skral poängutdelning. När flytten till Örebro gjordes under säsongen 13/14 så hände något positivt i utvecklingen då han snittade en halv poäng per match. Säsongen efter gjorde han 46 poäng på 54 matcher och fick debutera i landslaget. Ytterligare två säsonger där han stod för 34 poäng respektive 20 poäng under den nyss avslutade säsongen fick avsluta hans sejour i Örebro och nu flyttar han alltså "hem" till Färjestad igen.Martin och hans bror Marcus (Washington Capitals) är födda i Landskrona men båda ser Karlstad och Färjestad som sitt andra hem. Marcus sommartränar alltid med FBK inför NHL -säsongen och Martin började spela i Färjestads J18 redan 03/04 och gick på hockeygymnasiet här. Nu återvänder han alltså och kommenterar till Färjestads hemsida från semestern på Gran Canaria: "Jag kommer att bidra med min fart och ska givetvis försöka sätta lite puckar och skapa mycket framåt. Jag är taggad!"Kontraktet är skrivet på 2+1 år för 29-åringen. Avgående sportchefen Håkan Loob om Johansson: "Tycker det är kul att han kommer hem. Han har haft en riktigt bra utveckling de senaste säsongerna med bland annat spel i Tre Kronor . Han har gjort stadigt med poäng i SHL och han kommer att tillföra fart, och förhoppningsvis produktion."

0 KOMMENTARER 244 VISNINGAR 0 KOMMENTARER244 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-03-30 16:39:29 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-03-30 16:39:29

