Snart kommer Lindqvist att ha grönvitt på sig istället

Michael Lindqvist till FBK

Det händer mycket på fredagseftermiddagen. Först blev Lennström officiellt klar och nu är det nyförvärv nummer tre som är klart.



– Vi hade en väldigt kostig säsong där allt gick emot i början men precis tvärtom under den andra halvan. Personligen är jag nöjd med säsongen då jag fått spela med bra spelare och producerat konstant över säsongen.

Nu tar Lindqvist nästa steg i karriären i och med flytten till Karlstad.

– Ska bli spännande. Det blir första gången jag bor utanför Stockholm, men efter mitt besök i Karlstad och Löfbergs Arena igår så har de redan goda intrycket förstärkts så jag ser fram emot att få flytta till Karlstad och Färjestad, säger han och tror att han kommer att gilla det något lugnare levnadstempot i en mindre stad.

– Jag är ganska lugn som person så det tror jag kommer att passa mig perfekt."



Michael Lindqvist är 22 år, fyller 23 i september, är 180 cm och väger 78 kg och är en högerskjutande högerforward. Han är som sagt från Stockholm och har Enebybergs IF som moderklubb. men dom senaste 7 åren har han spenderat i AIKs organisation. Senaste säsongen producerade han som sagt bra med poäng och var dessutom assisterande lagkapten i klubben. Nu kommer han till Färjestad och har skrivit kontrakt över dom kommande två säsongerna.

