Nygren är i strålkastarljuset på fel sätt

Nygren ber om ursäkt

Magnus Nygren hade tillsammans med lagkamraterna en avslutning av säsongen i lördags på en krog i Karlstad. Det uppstod tyvärr mycket tråkigheter senare på kvällen utanför Sibylla.

0 KOMMENTARER 58 VISNINGAR

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-03-27 16:30:59

Nygren har använt sig av rasistiska tillmälen mot en person i kön utanför Sibylla i centrala Karlstad. Varpå bråk dessutom ska ha uppstått.Nygren, tillsammans med VD Stefan Larsson gick under måndagen på officiella hemsidan ut med en ursäkt inför kameran. Oerhört tråkigt att det ska behöva bli på detta viset och det återstår att se hur klubben hanterar det hela.I filmen är Nygren ångerfull och ber om ursäkt, han vill dessutom ha tag i personen/personerna som berörs direkt av det hela för att kunna be om ursäkt personligen.Stefan Larsson säger att man kommer att ta itu med detta internt och vad det blir för konsekvenser kan vi alltså bara spekulera i. Helt klart är att det strider mot Färjestad BKs värdegrunder.Förkastligt beteende av lagkaptenen kan vi konstatera.Magnus Nygren hade tillsammans med lagkamraterna en avslutning av säsongen i lördags på en krog i Karlstad. Det uppstod tyvärr mycket tråkigheter senare på kvällen utanför Sibylla.Färjestad meddelade under eftermiddagen att Leif Carlsson lämnar klubben?HV71 tog en stabil seger mot Färjestad och verkade ha full kontroll matchen igenom. Även om Färjestad reducerade två gånger om till 2-3 innan perioden var slut och låg på hårt för en kvittering hela tredje perioden men fick inte in pucken. HV71 därmed vidare till semifinal och Färjestads säsong är slut.Efter att Färjestad förlorat även det tredje kvartsfinalmötet mot HV71 så krävs det nu att de vinner fyra raka, med start på fredag.Färjestad gjorde en bra match nere i Jönköping under onsdagskvällen men fick tillslut se sig besegrade efter ett tidigt sudden avgörande.Kniven mot strupen är det som gäller för Färjestad ska dom reducera matchserien eller ska HV koppla greppet ännu meraHv var spelmässigt flera nummer större och FBK lyckades aldrig ens komma nära trots en kvittering i slutet av andra. Ska man orka vända detta så ska det nära nog till ett mirakel.Färjestad förlorade det första kvartsfinalmötet på bortaplan när de föll med 3–1 efter ett sent avgörande. Nu beger sig de båda lagen till Karlstad för kvartsfinal nummer två.Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.