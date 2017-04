Nygren lämnar Färjestad

Under tisdagen meddelade Färjestad att Magnus Nygren lämnar klubben för denna gång



Nygren kom tillbaka till Färjestad säsongen 15/16 efter en säsong i Nordamerika, han skrev då på ett kontrakt över fyra säsonger. Två säsonger in på detta väljer dock Nygren nu att aktivera en klausul som gör att han kan lämna redan nu.



Nygren noterades den gånga säsongen för 31 poäng, fördelat på 11 mål och 20 assist. Med detta kom han på en andraplats i backarnas poängliga och var den back som gjorde flest mål i hela serien.



Det är inte klart vilket lag Nygren kommer representera nästa säsong men det blir spel utanför Sverige, spel i Schweiz ligger förmodligen nära tillhands.



