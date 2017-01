Otroligt skön trea i Malmö

Efter att inte ha tagit en trepoängare på bortaplan sen mot Leksand den 30 oktober så var den här vändningen guld värd för ett Färjestad som gått riktigt tungt senaste tiden.

Matchen börjar sådär för FBK när man åker ut redan efter tre minuter då Gulas gör fel vid tekning efter att Eriksson-Ek redan blivit utbytt, för det får Gulas sitta två minuter. Man försvarar sig bra dock och istället för ett mål i baken kommer man fram i ett fint anfall när Asplund vandrar runt och passar Grundel som skjuter in pucken bakom en skymd Alsenfelt med första skottet på mål.Det är dock inget snack om saken att Malmö är flera nivåer bättre än FBK i första perioden och Alvarez kvitterar ganska snabbt när Haugen släpper in ett billigt mål då Alvarez vallar in pucken från bakom förlängda mållinjen. Efter mer Malmöpress så får FBK ett gyllene läge i en kontring där Johanssons passning inte går fram, han får dock till ett skott och blir sen inknuffad i Alsenfelt. För detta åker han ut för målvaktsinterference. I powerplay et lyckas Malmö hitta rätt med en passning som Alvarez blir fri på, men Haugen är med på skottet och i övrigt försvarar man sig bra igen. Tredje gången man får sätta sig på botbänken är det solklart dock då Nygård trippar Forsberg bakom offensivt mål och i detta överläget visar Malmö att man har bäst statistik i spelformen. Två ruggigt bra lägen som missas först innan man till slut sätter pucken via Rakhshani med tungt skott från blålinjen. Bedrövlig period från Färjestads del och man har mycket att ändra inför fortsättningen.Malmö för spelet i början av andra med, men bara två avblåsningar under första fem-sex minuterna utan några riktiga chanser. Det är först runt sjunde minuten saker börjar hända framför målen och Hardt har första när han med en backhand från nära håll testar Haugen och i anfallet efteråt är Nygård nära mål via köksvägen men Alsenfelt är med vid stolpen. Händemark får bra läge precis vid mål och vid returen river Rakhshani ner Nygård och åker ut. I samband med detta byter Malmö målvakt av oklar anledning. Nihlstorp får göra några bra räddningar framförallt på Nygrens backskott och efter powerplayet spelar Färjestad mycket bättre.Man är dessutom oerhört nära att kvittera när Grundel skjuter, Nihlstorp släpper en retur via benskyddet som går rakt ut till en fri Nygård som får helt öppet mål men skottet går på utsidan av nätet istället för i mål. Hardt är återigen framme med bra skott och han hittar efter det fram till Erik Andersson som blir helt fri i slottet men skottet går över. Med 1:19 kvar åker Tollefsen ut när han fäller en malmöspelare som skickar upp en klubba i ansiktet på den förstnämnde i fallet, bara utvisning på Tollefsen dock. Trots knapp tid skapar man två riktigt bra lägen när Rakhshani först skjuter direkt på diagonalpassning och sen får Thuresson helt fritt i slottet men Haugen räddar med plockhandsken trots att han är helt skymd!Det är väldigt mycket mittzonsspel under första 8 minuterna av den här perioden där Malmös powerplay är ganska giftigt i början men efter det lägger mans ig på försvar och Färjestads konstruktiva spel kommer ingenstans. Närmast är Gulas med ett skott som Nihlstorp tappar bakom sig men rensas från målgården.Det kommer dock en väldigt förlösande kvittering när Ryno kommer i kontring och skjuter ett lurigt skott mellan backens ben som går genom Nihlstorps ben och in i mål också, härligt firande mot bortastå efter målet och det är inte rättvist sett över hela matchen kanske men Malmö straffar sig själva genom att lägga sig på försvar. Jens Olsson har sen ett gyllene läge att återge Malmö ledningen men skottet räddas av Haugen och rullar bakom hans benskydd och rensas från mållinjen av Eriksson-Ek.Efter den chansen fortsätter Färjestad framåt dock och Asplund är nära när han går via köksvägen men inte får in pucken. Med 2:38 kvar så blir Ryno rejält hakad i offensiv zon av Olsson som hade det giftiga läget minuterna innan. Två minuter på botbänken och FBK tar tillvara på läget när Asplund passar till Eriksson-Ek vid sargen, han passar ner till Nilsson till höger om målet, han går uppåt i banan och serverar Jonas Holös öppet mål, och han missar inte som Nygård tidigare i matchen utan ger ledningen till Karlstadslaget.Malmö försöker få in en kvittering och Alvarez skjuter och då får Filppula ett bra läge men FBK hinner försvara skottet och närmare än Welchs skott från blå som Haugen håller vid sig med fyra sekunder kvar kommer inte hemmalaget utan Färjestad bryter en förlustsvit på fyra raka matcher, man gör mål i powerplay efter sju raka utan mål i spelformen och dessutom är det den första trepoängaren sen den 30e oktober (!)!Grymt bra hela matchen igenom, fin uppåkning vid 1-0 och inblandad i avgörande målet plus som vanligt grymt jobb över hela isen.Utan honom i mål under dom första två perioderna så blir det inga tre poäng idag, trots en liten tavla vid första målet. Grym match efter det!Otroligt stark med puck och skapar lägen för både sig själv och sine kedjekamrater, passningspoäng till avgörande målet dessutom.(05:49) Anton Grundel (R. Asplund, M. Wikstrand)(07:22) Robin Alvarez (I. Filppula, A. Thuresson)(18:06) Rhett Rakhshani (K. Komarek, N. Welch) PP1Inga mål(53:42) Johan Ryno (A. Johansson, M. Nygren)(58:25) Jonas Holös (M. Nilsson, J. Eriksson-Ek) PP137-25MIF: 2x2 FBK: 4x26120