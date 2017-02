Loobs efterföljare är utsedd

Peter Jakobsson blir ny sportchef

Vid en presskonferens i löfbergs Arena som startade 15:00 idag så tillkännagavs det att Peter Jakobsson tar över rollen som sportchef när Håkan Loob väljer att avsluta sin roll efter säsongen.





Peter själv är glad och stolt över uppdraget: "Otroligt stolt att åter få representera Färjestad BK, nu i en annan roll. I min värld är det här det mest spännande jobbet i idrottssverige, och med tanke på den förändringsprocess som föreningen nu genomgår ska det bli inspirerande att få vara med och påverka det arbetet. Jag har vunnit guld här som spelare och tycker det skulle vara fantastiskt att även göra det som ledare."



Under presskonferensen så gick man också ut med att Stefan Larsson själv tar över rollen som GM tillfälligt, tills man hittar en väl fungerande lösning även där. Dessutom gick man ut med hur visionen ser ut i punktform, den följer här:

Senast 2020 - 10e SM guldet

Minimum semifinalspel i Champions Hockey League årligen

Senast 2020 ska vi vara etablerade i SDHL - damernas högsta liga

Talangutveckling, innebärande att minimum en spelare årligen ur egna led erbjuds rookiekontrakt

Representation i varje landslag på ungdoms- och seniornivå

Vi ska fostra talanger som är bra nog att ta sig hela vägen till NHL



