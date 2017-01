Publikfest när Färjestad tog revansch

Löfbergs Arena var fullsatt och publiken var laddade för match. En gammal klyscha man brukar få höra är att "Det går fort i ishockey", men ikväll fick vi se hur mycket sanning det egentligen ligger bakom de bevingade orden.

Att matchen skulle bli jämn kunde man redan på förhand lista ut, man att den skulle bli så här jämn trodde nog ingen. Inför matchen så var båda tränarna inne på att tålamod skulle ta deras lag till en seger, vilket man också kan säga att åtminstone en av dem fick rätt i. Karlskrona var det lag som inledde perioden på bästa sätt med flera bra skott mot färjestadskassen. Men allt eftersom perioden tickade på kom Färjestad mer och mer in i matchen, vilket skulle resultera i ett ledningsmål för hemmalaget. Drygt 4 minuter spelade så kunde Joakim Nygård spräcka nollan efter en fin framspelning av interna poängligaledaren Johan Ryno . Det var mål nummer 33 för den så produktiva förstakedjan, imponerande.Efter 8:08 så togs första utvisningen och det var Karlskrona som kulle få testa på spel i Powerplay . Och det skulle inte dröja särskilt länge innan det stod 1-1 i matchen. Backen Mattias Karlsson dumpar ner en puck från blålinjen som Lars Haugen på något underligt sätt släpper förbi sig, luktade målvaktstavla lång väg.Men det var inte slut där, för bara 1.26 sekunder senare så hade Karlskrona fullbordat vändningen. Efter Sjabbel framför Färjestadsmålet kunde Karlskrona via Lars Haugen forcera in pucken. Färjestad skulle dock komma tillbaka. Med 7 minuter kvar av perioden så kvitterade Färjestad via en hårt jobbande John Persson . Men än en gång så skulle gästerna vända på steken. Efter att ha fått spela 5-3 så kunde man göra 2-3 turligt via Färjestads back Tomas Skogs skridsko. Med 1.44 kvar av perioden bir det gruff vilket senare ledde till ett Powerplayspel för Färjestad, ett spel som man slösade bort på ett bedrövligt sätt.Inför andra perioden satsade Färjestads tränare Leif Carlsson på att byta målvakt för att få en nytändning i laget.4 minuter in i perioden får Färjestad återigen ett PP efter ett lagstraff för Karlskrona. Och nu fungerade spelet bättre. Per Åslund hittar fram med en delikat passning till Alexander Johansson som nyper dit sitt 4 fjärde mål på 3 matcher, 3-3 var ett faktum. Efter det fallna målet så hade Färjestad fått nu glöd under grillerna vilket märktes både i intensitet och fart. Joachim Rhodin försökte tända igång sitt Karlskrona, men resultatet slutade i 2+10 checking from behind. Färjestad lyckades dock inte få in pucken i spel med en man mer. Perioden slutade 3-3.Spelet inleddes sett till det två första perioderna väldigt tafatt. Man bytte puck med varann och spelet var generellt chansfattigt. Med drygt 9 minuter spelade ådrog sig Färjestad en ny utvisningen via Anton Gustafsson i form av Hooking, men målen uteblir. Likaså när Färjestad 3 minuter senare få chansen i Powerplay. Men ganska exakt 3 minuter efter den händelsen så kom det förlösande 4-3 målet för hemmalaget. Per Åslund som spelade fram till 3-3 målet, befinner sig framför mål när Milan Gulas avlossar bössan och styr in 4-3 bakom Honken. I slutskedet satsar Karlskrona genom att rycka keepern, men Stefan Steén lyckas avvärja ytterligare mål och Färjestad kunde se sig som vinnare på hemmaplan igen.Poängen innebär att Färjestad gör ett litet ryck från Karlskrona samtidigt som man knappar in på Brynäs som för tillfället befinner sig på en åtråvärda 6:e platsen. Färjestad placerar sig efter dagens match på en 7:e plats och utifrån hur det går för Malmö mot just Brynäs i kväll så ligger man allt jämnt kvar där.Sedan kan vi rikta ett stort grattis till Anton Grundel som i natten till idag blev pappa!!Gör sitt 4 mål på tre matcher och är allmänt viktig för laget: Spelar fram till kvitteringen varpå han själv gör det så förlösande 4-3 målet, viktigt!: Även om målen uteblir så bidrar han med så mycket annat. Två assist i kvällens match och stort bidragande till segern.