Rickard Wallins tröja hissas

Det har varit många funderingar bland Färjestads fans om nummer 51 ska hissas. Färjestad har vid tillfällena man frågats om Rickard Wallins tröja ska hissas i taket eller inte ställt sig positiva till en tröjhissning och nu står det klart att "Walle" kommer att få sin tröja nummer 51 hissad. Tröjhissningen kommer att ske lördagen den 23 september när man möter en av hans personliga favoritmotståndare, rivalen Frölunda.





Om man ser till Wallins statistik och framgångar med Färjestad går att hitta 4 sm-guld, 542 matcher, 106 mål och 211 assist. Med denna starka statistik råder det inga som helst tvivel om att Wallin är en av Färjestads största spelare genom alla tider och är välförtjänt av en stor ära som denna.



– Det är det absolut största som kan hända en enskild spelare, att få sitt tröjnummer pensionerat. Men jag känner också att mitt nummer kommer att representera min generations FBK-spelare på ett fint sätt. Det kommer att kännas overkligt att se mitt nummer i taket bland de andra. De är ju mina idoler, var och en på sitt sätt. Overkligt helt enkelt, säger han till Färjestads hemsida i en intervju.



Här finns länkar till videointervjun med Wallin samt biljettsidan:



http://www.farjestadbk.se/artikel/lniraj3e6-23h01/wallin-jag-ar-oerhort-stolt



http://www.farjestadbk.se/artikel/753vaj3e6-23h01/biljetter-sasongskort-och-hyllningar



2017-06-02

