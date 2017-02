Rögle tog tredje raka efter målkalas

Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.

Det var många ändringar inför dagens match mellan hemmalaget Färjestad och gästande Rögle.De främsta ändringarna kunde man se hos Färjestad. Bland annat kunde man glädjas åt en comebackande Asplund. John Persson matchades i en andrafemma och den så nyckfulla förstakedjan hade fått nya ansikten.Det var ett slarvigt spel från Färjestad som öppnade för två snabba två mot ett lägen för skåningarna, men inga mål på de chanserna. 5 minuter in i matchen får Rögle ett lagstraff för för många man på banan och Färjestad fick ett tidigt Powerplay . Det skulle dröja 30 sekunder innan kunde ta ledningen. Milan Gulas med en fin backhandpass fram till en stekhet Johan Ryno som distinkt kunde sätta 1-0 för sitt FBK.Men Färjestad fortsatte slarva och Rögle bjöds på ytterligare fina lägen, lägen som man inte kunde förvalta. Men Färjestad var nu rejält tillbakapressade och faktorn som höll laget kvar i ledning hette Stefan Steen Rögle får under sista tredjedelen av perioden ett par chanser i Powerplay, men allt jämnt uteblir målen från deras sida och perioden slutade med 1-0 i hemmafavör.Direkt i upptakten av andra så var det Färjestad som slog på stort. Två stycken jättechanser inom loppet av 20 sekunder, men Lindbäck i Röglekassen visade varför han stod i Landslagsdress förra helgen, då han kunde avvärja chanser.Efter bara 1 minut så var det dags för skilda manskap igen, återigen var det Färjestad som åkte på en utvisning. Men istället för ett 1-1 mål så kunde Färjestad utöka till 2-0 genom Linus Persson efter ett utomordentlig förarbete av Joakim Nygård.7 minuter i och det var då dags för samma sak igen, Powerplay för Rögle. Ånyo var Joakim Nygård när att göra ytterligare poäng i boxplay när han efter vunne puck kunde gå på omställning. Nygård blev dock störd i avslutsläget vilket borde resulterat i en utvisning, men ingen av domarna reagerade. Istället kunde Rögle minuten senare reducera genom Edvin Hedberg. 31 sekunder senare var kvitteringen ett faktum. Efter en otulig styrning på Tomas Skogs kunde 2-2 målet signeras Kevin Marshall.Rögle hade fått en rejäl nytändning i och med den snabba kvitteringen och styrde restan av perioden utan större problem.Som sagt, Rögle var nu rejält i gasen vilket skulle märka omgående två gånger om. Först kom 2-3 och strax därefter även 2-4. Efter denna käftsmäll gjorde Färjestad en sista kraftansträngning och fick till slut in en reducering genom Linus Persson fram till 3-4. Man trummade på för en kvittering men istället kunde Bryan Lerg utöka ledningen till 3-5. Färjestad ryckte målvakten och kunde en sista gång få in en reducering via Joel Eriksson Ek, men mer än så vart det aldrig och matchen slutade 4-5 till Rögle.Resultatet var verkligen inte vad Färjestad hade hoppats på så här i jakten på en slutspelsplats, men ännu en gång vittnade resultatet om att allt kan hända i ishockey. Match igen imorgon och man behöver inte vara geni för att fatta att Färjestad nu går för revansch.Linus Persson: Två kassar idag, en viktig lirare i det tysta, fint att det betalar av sig.Joakim Nygård: På sättet han spelar kan han inte gå obemärkt från de större ligorna, en klass för sig!!Johan Ryno : En viktig pusselbit som allt jämnt fortsätter att producera. 1 mål ikväll.1-0 : Johan Ryno ( M.Gulas, M.Nygren)2-0 : L.Persson ( J.Nygård)2-1 : Edvin Hedberg ( C.Liljewall, S.Ryfors)2-2 : K.Marshall ( D.Åslin, F.Karlsson)2-3: T.Matson ( K.Marshall)2-4 : F.Schultz ( B.Lerg, J.Connolly)3-4: L.Persson ( S.Erixon, O.Steen)3-5: B.Lerg ( J.Connolly)4-5 : J:Eriksson Ek ( R.Asplund, M.Gulas)