Thomas Rundqvist är ytterligare en i raden som får gå från Färjestad BK

Rundqvist får lämna

Idag kom det ännu mer nyheter kring förändringar i Färjestad BK, nu är det Thomas Rundqvist, med 40 år som aktiv i klubben som får lämna sitt uppdrag.

VD Stefan Larsson kommenterar uppsägningen till Färjestads hemsida: "Thomas är en mångårig och uppskattad medarbetare som haft en rad olika roller i föreningen. Hans meriter är det ingen som kan ifrågasätta och Thomas är en person med ett stort grönt och vitt hjärta. Men som i övriga enheter i klubben så behöver vi förändra och så även här. Därför har vi valt att inte förlänga kontraktet med Thomas."



Rundqvist hade ansvaret för junior och ungdomssidan i FBK och har bland annat varit sportchef och marknadsansvarig i klubben tidigare, förutom hans 550 matcher som spelare i klubben. Han vann tre guld som spelare och fyra som ledare under sina år i klubben och det var en nedstämd Thomas som sa såhär till hemsidan: "Det är idag ganska på dagen 40 år sedan jag klev in här för första gången. Det har ju kommit att bli mer än ett jobb – mer en livsstil. Jag har fått äran att vinna 7 guld (3 som spelare och 4 som ledare), vilket är få förunnat. Det har varit roligt och alla olika jobb har haft sin tjusning. Men det är svårt att inte ta fram då jag var Marknadschef med nya arenan och ett VM på det, sportchefsjobbet som innefattade den största generationsväxlingen med Jönsson, Totto, Matte, Prestberg med flera. Vi vann 2 guld under den tiden. Så visst känns det vemodigt, men nu blåser det andra vindar och det får man acceptera."



Med andra ord fortsätter utrensningen och nybygget med rejäla kliv i klubben. Så länge som man pratat om att förändra men inte riktigt förändrat förutom på små delar i klubben tidigare. Nu är det verkligen på riktigt när flera såna här förändringar har verkställts. Ingen ny är utsedd att ta över uppgifterna som Rundqvist hade i klubben än, så där får vi lov att återkomma framöver.

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-03-28 16:30:51

