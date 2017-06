Peter Jakobsson ger FBK-redaktionen en uppdatering gällande centern som ska in.

Sportchef Peter Jakobsson om centerjakten

Det har ryktats om många namn kring vem som kommer att ta den sista centerplatsen i Färjestad kommande säsong. FBK-redaktionen har fått en lägesrapport från Färjestads sportchef Peter Jakobsson.



- Vi är inte nära alls i dagsläget. Det kan ta allt från en vecka upp till en månad. Vi tittar på marknaden brett, säger Färjestads sportchef Peter Jakobsson.



Tidigare har det ryktats om Jacob de la Rose, som tillhör Montreal Canadiens organisation, som tidigare talat gott om klubben men det ser Jakobsson som ett långskott.

- Jag tror hans inställning är att spela i



Att Färjestad har kontakt med flera olika centrar är ganska självklart.

- Vi kikar på några namn men det är inget vi vill gå ut och kommentera.



Jakobsson medger att det inte finns många svenska centrar på marknaden vilket öppnar upp för att sista centerplatsen tas av en utlänning.

- Nej, det är verkligen inte många svenskar på marknaden. Men det är klart att det finns någon eller några svenska centrar på marknaden men vi tittar självklart på lite utlänningar också.



När det gäller vilken spelstil centern Jakobsson söker ska ha är öppet.

- Vi skulle vilja ha en stor och stark center. Nu när Joel (Eriksson Ek) har lämnat oss behövs det en tvåvägscenter. Vi söker en som är stabil defensivt och kan vinna tekningar för vi känner att vi står bra till när det gäller offensiven. Men det kanske inte blir så i slutändan ändå så det får vi se.



Vilken kedja centern, som ska in, kommer att placeras i ser Jakobsson som svårt att bedöma.

- Det är alltid svårt att säga. Vi har tre centrar idag som det är svårt att placera ut i de olika kedjorna. Men det är klart att en som

2017-06-09 17:58:00

