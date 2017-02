Löfbergs Arena, 2017-02-02 19:00

Färjestad - Leksand

5-2



Nygren, Nygård och Johansson fick jubla fem gånger tillsammans med lagkamraterna

Stabil seger mot Leksand

Det blev en stabil seger mot masarna efter att man hyllat Jonas Frögren inför matchen. Stefan Stéen var stabil i kassen och John Persson var framträdande i segern.

Första perioden

Första perioden

Leksand var långtifrån oävna då man hade riktigt farliga kontringar och målchanser. 1-0 kom när Nilsson gjorde ett grymt förarbete till Nygren som pricksköt in pucken i krysset.



Leksand kvitterade sen i



Andra perioden

Efter några minuter så börjar bilden klarna något, och även målen för Färjestads del.



Leksand är dock nära att kvittera ändå när Olofsson skjuter precis utanför i en två mot etta, det vänder direkt och FBK får en fyra mot tvåa där Johansson är ytterst nära att få in pucken. Det blir tekning, Ryno vinner den till Johansson som går ner bakom mål och skickar in pucken till Nygård som inte gör något misstag den här gången utan sätter 3-1 till hemmalaget. Ryno tar sen en utvisning med en minut kvar och den övergår till den tredje perioden då Leksand inte får utdelning.



Tredje perioden

Leksand är nära mål i powerplay när både Lang och Karlsson frestar Stéen som inte låter sig mutas dock. Det böljar sen fram och tillbaka i några minuter med giftiga lägen för båda lagen innan Torp får sätta sig på botbänken. Här utnyttjar FBK läget med bra spel före målet och det är Eriksson-Ek som får pucken till sig efter ett blockat skott, han tar pucken, vänder sig om och sätter pucken till vänster om Haukeland. Direkt efteråt blir Olofsson sopren men Stéen räddar fint.



Han ska dock ta revansch när förarbetet av



Färjestads tre stjärnor:

1. John Persson. Grymt bra trots begränsad speltid i fjärdelinan. Powerplaytiden förtjänar han. Mål, fight och starkt jobb över hela isen, måste få förlängt kontrakt.

2. Joakim Nygård. Kunde ha gjort hattrick men ett mål satte han iaf och det blev dessutom det avgörande i matchen.

3. Magnus Nygren. Två mål och visar på isen stor pondus i både egen och offensiv zon där han är grymt viktig såklart.



Färjestad BK - Leksands IF 5 - 2 (1-1, 2-0, 2-1)



Period 1

1-0 (08:35) Magnus Nygren (M. Nilsson, J. Eriksson-Ek)

1-1 (11:47) Oskar Lang (M. Karlsson, J. Ollas) PP1



Period 2

2-1 (23:05) John Persson (L. Persson)

3-1 (32:32) Joakim Nygård (A. Johansson, J. Ryno)



Period 3

4-1 (46:30)

4-2 (51:12)

5-2 (59:54) Magnus Nygren SH1 ENG



Skott: 35-21

Utvisningar: FBK: 5x2 LIF: 5x2, 1x10

Det blev en stabil seger mot masarna efter att man hyllat Jonas Frögren inför matchen. Stefan Stéen var stabil i kassen och John Persson var framträdande i segern.