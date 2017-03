Kinnarps Arena, 2017-03-22 19:00

HV71 - Färjestad

4-3



Sudden torsk i Jönköping

Färjestad gjorde en bra match nere i Jönköping under onsdagskvällen men fick tillslut se sig besegrade efter ett tidigt sudden avgörande.

Inledningen på matchen är jämn, båda algen spelar med högt tempo och det svänger fram och tillbaka. Det skapas några småchanser åt båda hållen men några riktigt heta chanser blev det aldrig.Efter drygt halva perioden skrinnade Joakim Nygård ifrån sina motståndare och kom fri med Linus Söderström i HV kassen, väl där lyckades dock inte Nygård sätta pucken i nät.Med några minuter kvar av perioden sätter Andreas Borman i HV en armbåge rakt i ansiktet på Per Åslund, detta missar domarna helt och Borgman får spela vidare medans Åslund tvingas avsluta matchen. Detta var en situation som både spelare och ledare i Färjestad blev frustrerade över, med all rätt.Den bästa målchansen i HV hade Ted Brithén, han kom fri med Stefan Stéen men den kampen vann Färjestad målvakten. Första perioden blir därmed mållös och lagen går till pausvila.Mittenperioden hinner endast bli dryga minuten gammal innan HV tar ledningen med 1–0 när Pär Arlbrandt stöter in en puck i mål från nära håll, inget man kan lasta Stéen för. HV tar sedan över spelet allt mer och pressar tillbaka Färjestad men istället för 2–0 så får vi se Färjestad kvittera. Anton Gustafsson lägger upp pucken i nättaket från nära håll efter att Söderström släppt en retur.HV får chansen i powerplay efter drygt 6 minuter när Färjestads Gustaf Thorell utvisas i 2 minuter, de får till ett bra tryck under dessa minuterna men det är aldrig speciellt nära att det ger utdelning.Färjestad kommer spelmässigt in mer i perioden efter att de klarade av Thorells utvisning, Alexander Johansson, Mikael Wikstrand och framförallt Marcus Nilsson har några riktigt heta lägen till att göra mål men samtliga missar. Gästerna tar faktiskt även över matchen ju längre in på perioden man kommer och ett mål för Färjestad hade faktiskt varit välförtjänt.Det ser ut som att lagen ska gå till pausvila med ett likaläge men med endast 27 sekunder kvar av perioden får vi se Färjestad ta ledningen när John Persson lägger upp pucken i nättaket från nära håll. Ett oerhört viktigt mål för Färjestad som får gå till pausvila med en 2–1 ledning.Färjestad får ett jätteläge till att utöka ledningen direkt i inledningen av perioden när Milan Gulas kommer fri med Söderström, han lägger dock en backhand som går över mål.Med 3:57 spelat av perioden kvitterar HV när Simon Önerud sätter ett stenhårt skott i Stéens högra kryss, helt otagbart. Efter detta så tar HV över spelet och pressar tillbaka Färjestad, Martin Thörnberg är nära att ge hemmalaget ledningen men hans avslut är precis ovanför ribban.När det återstår 7:59 av perioden så får Färjestad en fin chans till att gå upp i ledning i slutet av perioden, Mattias Tedenby i hemmalaget utvisas nämligen för goaltender interference och får sätta sig i 2 minuter. I detta numerära överläge lyckas dock inte Färjestad få till en enda målchans, HV reder enkelt ut detta.Med 2:33 kvar av perioden får HV en ännu bättre chans till att avgöra matchen, Färjestads Sebastian Erixon utvisas efter att ha lagt upp pucken på läktaren. Detta tar HV tillvara på direkt, Simon Önerud sätter nämligen pucken i nät efter endast 9 sekunder av det numerära överläget. HV fortsätter sedan att trycka på även efter detta mål och det ser ut som att tiden rinner ifrån Färjestad.Med minuten kvar lyckas Färjestad ta sig in i anfallszon och med endast 51 sekunder kvar av ordinarie speltid så skjuter Jonas Holös en puck ifrån blålinjen som sitter i mål och vi har därmed 3–3 efter 3 perioder och matchen går till förlängning.Övertidsspelet hinner knappt börja innan det är över, HV avgör nämligen matchen redan efter 1:26 när Andreas Borgman får pucken i slottet och sätter den högt i målet bakom Stefan Stéen. HV71 har därmed 3–0 i matchserien och behöver bara vinna en match till för att gå vidare till semifinal.Färjestads bäste back matchen igenom och var inblandad i två mål framåt.Gjorde nog sin bästa match i denna serien, skapade mycket men tyvärr blev det inget mål från hans klubba.Även Alex gjorde sin bästa match idag, nära att göra mål men inte heller här ville det sig ikväll.(21:01) Pär Arlbrandt (T. Brithén, A. Borgman)(24:30) Anton Gustafsson (A. Grundel, J. Persson)(39:33) John Persson (J. Holös, L. Persson)(43:57) Simon Önerud (E. Christensen, A. Almquist)(57:36) Simon Önerud (E. Christensen, D. Reese) PP1(59:09) Jonas Holös (J. Ryno, M. Wikstrand)(61:26) Andreas Borgman (P. Arlbrandt, O. Sundh)34–23Hv71: 2X2, 1X10 FBK: 3X27000Färjestad gjorde en bra match nere i Jönköping under onsdagskvällen men fick tillslut se sig besegrade efter ett tidigt sudden avgörande.Kniven mot strupen är det som gäller för Färjestad ska dom reducera matchserien eller ska HV koppla greppet ännu meraHv var spelmässigt flera nummer större och FBK lyckades aldrig ens komma nära trots en kvittering i slutet av andra. Ska man orka vända detta så ska det nära nog till ett mirakel.Färjestad förlorade det första kvartsfinalmötet på bortaplan när de föll med 3–1 efter ett sent avgörande. Nu beger sig de båda lagen till Karlstad för kvartsfinal nummer två.Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.Man låg under med 1-2 inför sista perioden. Då reparerade Wikstrand sitt misstag och vändningen satte igång. Joel Eriksson-Ek var en gigant och FBK tar sig vidare till kvartsfinal mot HV71.Efter att vardera lagen vunnit varsin match är det nu dags för ett avgörande när Färjestad - Djurgården stöter samman i Karlstad igen.Det blir en tredje avgörande match efter att Djurgården avgjort i förlängningen via en omdiskuterad situation där Stéen inte fick friheten att rädda. SHL i ett nötskal den här säsongen, rekommenderar er att titta på Petter Lasu-Nilssons intervju efter Luleås match.Efter att Färjestad vann den första åttondelsfinalen hemma i Karlstad så vänder nu serien till Stockholm, där väntar ett slutsålt Hovet.